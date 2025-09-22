AI基本法列政院優先法案 財委會關注《虛擬資產服務法》

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，民進黨立院黨團副幹事長范雲會後轉述，會中討論到立院新會期優先法案，包括職災法、AI基本法等。政院發言人李慧芝提到，財委會代表、綠委李坤城對《虛擬資產服務法》有興趣，因此在會中與大家交流討論。

行政立法便當會，第二場會議成員包括行政院三長卓榮泰、鄭麗君、張惇涵，民進黨立院黨團代表副幹事長范雲、副書記長張雅琳，財委會代表為李坤城，教文委員會代表為林宜瑾、吳沛憶、陳秀寶、郭昱晴、伍麗華。

范雲表示，今天主要交流兩個議題，第一是下個會期的優先法案，第二是目前財劃法遇到的困境。優先法案的部分，也就是賴清德總統多次提及的四個優先，包括青年優先、弱勢優先。

由於本次會議參與者有教文委員會立委，范雲表示，與之相關的優先法案有《青年基本法》草案。另外，與弱勢相關的有障權法、社會救助法、職災法等。現行內閣被稱為AI內閣，當然AI基本法也會是優先法案。

對於地方選區的立委，希望行政院多著墨一些接地氣的法案，范雲說，例如今天出席的吳沛憶、林宜瑾都是區域立委，兩人都屬於教文委員會，他們都非常關心教育的分工，如何讓每一個學童都被照顧到。

李慧芝表示，行政立法四場便當會，分成每一場有兩個委員會的成員一同出席，政院每一場都會告訴立委們有關優先法案，立委們對此來探討對哪些法案更有想法。

李慧芝提到，財委會的部分，今天由李坤城擔任代表，李坤城對於《虛擬資產服務法》很感興趣，畢竟虛擬資產這部分，也是屬於一個比較大架構的內容，因此他特別提及來跟大家討論。教文委員會的部分，由於《青年基本法》草案上會期已提出，立委們都希望能趕快通過。