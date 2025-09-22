快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

AI基本法列政院優先法案 財委會關注《虛擬資產服務法》

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影
行政院發言人李慧芝。記者林伯東／攝影

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，民進黨立院黨團副幹事長范雲會後轉述，會中討論到立院新會期優先法案，包括職災法、AI基本法等。政院發言人李慧芝提到，財委會代表、綠委李坤城對《虛擬資產服務法》有興趣，因此在會中與大家交流討論。

行政立法便當會，第二場會議成員包括行政院三長卓榮泰、鄭麗君、張惇涵，民進黨立院黨團代表副幹事長范雲、副書記長張雅琳，財委會代表為李坤城，教文委員會代表為林宜瑾、吳沛憶、陳秀寶、郭昱晴、伍麗華。

范雲表示，今天主要交流兩個議題，第一是下個會期的優先法案，第二是目前財劃法遇到的困境。優先法案的部分，也就是賴清德總統多次提及的四個優先，包括青年優先、弱勢優先。

由於本次會議參與者有教文委員會立委，范雲表示，與之相關的優先法案有《青年基本法》草案。另外，與弱勢相關的有障權法、社會救助法、職災法等。現行內閣被稱為AI內閣，當然AI基本法也會是優先法案。

對於地方選區的立委，希望行政院多著墨一些接地氣的法案，范雲說，例如今天出席的吳沛憶、林宜瑾都是區域立委，兩人都屬於教文委員會，他們都非常關心教育的分工，如何讓每一個學童都被照顧到。

李慧芝表示，行政立法四場便當會，分成每一場有兩個委員會的成員一同出席，政院每一場都會告訴立委們有關優先法案，立委們對此來探討對哪些法案更有想法。

李慧芝提到，財委會的部分，今天由李坤城擔任代表，李坤城對於《虛擬資產服務法》很感興趣，畢竟虛擬資產這部分，也是屬於一個比較大架構的內容，因此他特別提及來跟大家討論。教文委員會的部分，由於《青年基本法》草案上會期已提出，立委們都希望能趕快通過。

延伸閱讀

「黨團7長」全數就位 民進黨團新任副職幹部沈伯洋、范雲入列

江祖平案 范雲：性暴力零容忍 若被害人有需要願協助

師大女足等高教問題頻傳 范雲將提大學法修法3面向

民進黨女力范雲、黃捷、伍麗華竹縣竹北掃街 力挺罷免林思銘

相關新聞

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

發起拒領普發1萬的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，遭運彩公會理事長何昱奇質疑，若想展現大愛，應拒絕信眾供養與善款，網路上更傳出...

AI基本法列政院優先法案 財委會關注《虛擬資產服務法》

行政立法便當會22日中午舉行第二場會議，民進黨立院黨團副幹事長范雲會後轉述，會中討論到立院新會期優先法案，包括職災法、AI基本法等。政院發言人李慧芝提到，財委會代表、綠委李坤城對《虛擬資產服務法》有興趣，因此在會中與大家交流討論。

協助台商回國投資定居置產 中市府設「三合一綠色通道」

為協助台商回國投資、定居、置產，台中市政府今與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將以單一窗口服務海外...

強颱樺加沙巔峰 勞動部六大提醒外勤勞雇

中央氣象署發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞...

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的...

台灣健康產業團赴新加坡商務媒合 盼加速拓展國際

由多家醫療、保健及健康等產業機構組成的台灣代表團，今天赴新加坡商務媒合活動。團長李慧鈴指出，新加坡在亞洲扮演連結國際的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。