促進國際交流合作 內政部：補助民間組織國際性活動
媒體報導內政部於115年編列補助國際性民間組織辦理各項國際性活動，內政部22日表示，協助國際性民間組織參與各類國際性活動，除促進各類民間文化交流外，將對提升我國國際知名度及國際聲望極有助益。
內政部指出，為增進臺灣參與國際交流合作，提升國際能見度，並擴大會議旅遊效益，115年編列補助金額為1.2億元，支持各類國際非政府之公益組織。其中2,000萬元支持國際扶輪社舉辦國際年會場地費；另編列1億元部分，為支持國際性民間組織辦理各項國際性活動，經查目前於我國立案之國際性民間組織約300多家，考量該等團體在國際具相當規模及影響力，辦理及參與大型活動所需經費龐大。
以國際扶輪社為例，該會創立於1905年，目前在全世界200多個國家及地區有超過3萬5,000個扶輪社加盟，社員約125萬人。而國際扶輪年會是隆重盛大的國際活動，此次國際扶輪台灣總會成功爭取「2026國際扶輪年會」主辦權，將在臺北舉辦為期5天，預計有來自世界各地5萬名會員（國外會員約2萬名）參與，且國際扶輪社之各國社員皆具高度之社會影響力，將大力提升我國國際能見度。
