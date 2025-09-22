拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

發起拒領普發1萬的玄奘大學宗教系教授釋昭慧，遭運彩公會理事長何昱奇質疑，若想展現大愛，應拒絕信眾供養與善款，網路上更傳出釋昭慧開豪車。釋昭慧今直播回應，自己在大學教書月薪14萬元，全數回捐學校，從頭到尾都不需要他人供養，開的也是二手車，所有攻擊都是網軍認知作戰。

關於能否拒領供養？釋昭慧今在直播指出，供養在佛教界是受重視之事，供養應該是平等的給予資源，受供養對象未必是出家人，對尊敬的父母、配偶、師長、偉人或貧苦的民眾等都可以供養，外界以為供養是高高在上，但事實是互相的祝福，彼此是平等的，佛陀不准有對價關係，因為佛法是珍貴的。

釋昭慧說明，她在大學教書，加上擔任主管職，月薪約14萬，她用自己的薪資證明，可以拒絕布施供養，但有布施來時，她抱著感恩之心，當「過路財神」轉手捐出去，上一代出家人也都是耕作自足，而她認為，僧人做儀式性工作，即便收取主持儀式的費用，也不代表就是米蟲。

釋昭慧表示，她看到玄奘大學董事會的其他人都很認真，一毛不取還不斷捐書，她也希望盡一分力，因此把薪水全部回捐給學校，希望能夠幫助更多弱勢學生，「供養這件事，對她來講是很無聊的話題」，她月薪14萬，需要什麼供養？

至於所謂開豪車謠言，釋昭慧表示，因為她把薪水都捐給學校，玄奘大學董事長性廣法師才會買了一輛二手車給她使用，根本不是什麼豪華名車，希望造謠的人收斂，否則會考慮提告。

釋昭慧說，最近遭到的不實攻擊是認知作戰，也知道最近這些辱罵內容很多是網軍操作，因此她必須站出來講話。過往她從事社會運動，也曾提告過1、2人，攻擊者辛苦造罪，她不動如山就是對攻擊者的懲罰，她不想和攻擊者糾纏，對這些攻擊也不屑一顧。

釋昭慧說明，布施是善意的能量流動，且不能單方面流動，精神布施和物質布施都同等重要，百行百業沒有任何人可以被指責為米蟲，社會需要各種各樣的人，不能歧視他人。