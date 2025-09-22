協助台商回國投資定居置產 中市府設「三合一綠色通道」

為協助台商回國投資、定居、置產，台中市政府今與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將以單一窗口服務海外台商。市長盧秀燕形容這是國內首創，除了亞總會員所在的20個國家，也擴及全世界台商。

盧秀燕並說，台灣面臨美國關稅的衝擊，建立此窗口，同時也搭起國內企業和台商間的橋樑，亞總總會長陳舒琴也已同意，當國內企業要赴美國以外地區的國家投資，亞總所在的台商會給予協助。

簽署儀式由盧秀燕和陳舒琴代表雙方簽署，包括市府相關局處長、亞總監事長鄭美滿、名譽總會長江文洲、前總會長劉雙全、副總會長簡廷在等多名台商都出席簽署儀式。

盧秀燕說，落葉歸根是華人的觀念，很多台商在海外奮鬥有成，想要回台灣投資或者是定居，她上次跟陳舒琴聊到這個議題的時候，都認為應該給這些台商協助，因此今天簽署這個備忘錄。

她說，台中市政府對於這些台商要回台投資、定居或者是置產，會用單一窗口的方式給予協助，不用在各個局處和部門之間疲於奔命，我們會用單一窗口給予最好的服務。

比如，有些台商回來投資的時候，想決定投資什麼項目他們會協助引薦、穿針引線，介紹落地投資。想要購置房產，其中有很多的法律文件和稅負的問題，也會給予協助。另外，包括定居的時候遇到孩子就學、醫療、戶口和國籍等的問題也都需要處理，台中市政府為此提供全國首創綠色三合一的通道服務，讓台商回國定居投資置產都會非常的方便，也歡迎世界的台商都能運用這個管道和服務。

陳舒琴說，這個窗口不但讓台商能夠享受更快速、更高效的一站式服務，它還搭起一座橋樑，推動亞洲台商和在台企業之間的商業交流跟分享。我們很希望藉由此次的機會，能夠打造一個共榮、共好的台商圈。