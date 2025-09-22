強颱樺加沙巔峰 勞動部六大提醒外勤勞雇

中央氣象署發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部有六大提醒，雇主應遵守「職業安全衛生設施規則」第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具。

勞動部重申，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

勞動部提醒，如確需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車之必要時，雇主應支付相關費用。且要求雇主應事先在勞動契約、團體協約或工作規則中，明確讓勞工知悉雇主所提供通勤協助之內容。

勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。

勞動部提及，過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決。

勞動部表示，雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔，也是降低勞工可能發生職災風險的必須作為。

勞動部提醒雇主，務必儘速落實防颱應變，保障勞工生命安全。尤其南部地區先前受颱風及豪雨影響，仍在復建的房舍，更需強化安全防護。另對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，六大提醒如下：

第一、雇主應依職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

第二、鄰近河川、水域或土石流易發區的工作，必須設置即時通報與撤離機制，並建立完整救援程序。

第三、營造工地與廣告設施則應檢查施工架及圍籬是否穩固，避免因支撐基座下沉、繫牆桿鬆脫或帆布受風而造成倒塌，位於交通要道或捷運周邊的工地更需確保高處物料牢固固定。

第四、塔吊作業，雇主應加強塔柱固定，並停妥吊鉤及伸臂，當風速超過每秒16公尺時，必須全面停止使用。

第五、外送服務業者則應提供必要的安全防護措施，並確認已投保相關保險，在地方政府宣布停止上班期間，不得強迫外送員冒險出勤。

第六、颱風過後，河岸清理、道路修復、橋梁拆除及房屋修繕等均屬高風險作業，雇主應妥善防範溺水、墜落、倒塌、缺氧、中毒及漏電等危害。

勞動部強調，天然災害下，「安全第一」是雇主應有的責任，務必做到事前防範、事中避險、事後檢查，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失。雇主若未於颱風期間落實必要防護，導致勞工職災，將依法查處究辦。