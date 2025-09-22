高雄海關持續加強查核洗產地 杜絕大陸製品轉進臺灣、轉運輸美

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

高雄海關22 日表示，為防杜中國大陸產品規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒臺灣製造貨品違規轉運之不法行為，已成立違規轉運查核小組，擴大查核自中國大陸進口經由我國輸往美國貨物，一旦查獲產地標示不法即加重處罰，積極防堵「洗產地」之違規行為。

高雄關特別指出，經查獲廠商違規者，將移送經濟部國際貿易署依貿易法調查議處，最高可處新臺幣300萬元罰鍰或停止1年輸出入貨品，情節重大者並得廢止其出進口廠商登記；若屬自由貿易港區查獲違規廠商，則將依自由貿易港區設置管理條例裁罰，最高可處新臺幣30萬元罰鍰，並得停止廠商6個月以下進儲貨物或廢止其營運許可。

高雄關籲請業者配合政府「防堵洗產地政策」，勿利用偽標產地方式輸美，若其加工製程是否達實質轉型而得認屬我國產製，應先向經濟部國際貿易署事先確認，以免影響通關時效，避免違規受罰，共同維護我國產製品之國際信譽。

