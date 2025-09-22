快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午說，此時調漲電價有一點「雪上加霜」的感覺。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午說，此時調漲電價有一點「雪上加霜」的感覺。記者黃寅／攝影

經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的時候或者是現在產業界碰到很大困難的時候，公營事業想要調漲應該要慎重。

盧秀燕上午受訪時說，這兩三年來電價已經調整3到4次，每次雖然微幅上漲，但加總起來也非常可觀。因此，在產業界和民眾碰到物價高漲，以及世界各國貿易秩序在重整的時候，這個時候做這樣的調漲，「其實我們有一點擔心，有一點雪上加霜」的感覺。再加上3、4次調整下來，其實幅度也不小。

她說，在這種情況之下，應思考怎麼樣去協助各行各業和民眾能夠度過難關。她覺得，當物價高漲的時候或者是現在產業界碰到很大困難的時候，公營事業的價錢調漲應該要慎重。因為，平時調整沒有關係，但是當碰到經濟很困難的時候、物價又在漲的時候，這時候調整就會給民眾有雪上加霜的感覺，因為這段時間不管民生或者是產業都非常辛苦。

經濟部次長賴建信日前說，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12%，平均電價漲0.71%。

電價 物價

延伸閱讀

藍黨魁之爭開戰 羅智強自詡「2028最強月亮」當盧秀燕開路先鋒

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

郝龍斌、盧秀燕台中合體米糕吃播 盧笑稱：郝市長2個第一次都給我

藍主席選戰起跑！盧秀燕陪郝龍斌逛小吃 羅智強辦座談會：請益規劃中

相關新聞

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的...

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

國泰金控發布《 2025年9月份國民經濟信心調查》結果顯示，景氣展望與大額消費意願轉佳，股市樂觀指數走高。

國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府...

協助台商回國投資定居置產 中市府設「三合一綠色通道」

為協助台商回國投資、定居、置產，台中市政府今與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將以單一窗口服務海外...

強颱樺加沙巔峰 勞動部六大提醒外勤勞雇

中央氣象署發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞...

台灣健康產業團赴新加坡商務媒合 盼加速拓展國際

由多家醫療、保健及健康等產業機構組成的台灣代表團，今天赴新加坡商務媒合活動。團長李慧鈴指出，新加坡在亞洲扮演連結國際的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。