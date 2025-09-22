10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺
經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的時候或者是現在產業界碰到很大困難的時候，公營事業想要調漲應該要慎重。
盧秀燕上午受訪時說，這兩三年來電價已經調整3到4次，每次雖然微幅上漲，但加總起來也非常可觀。因此，在產業界和民眾碰到物價高漲，以及世界各國貿易秩序在重整的時候，這個時候做這樣的調漲，「其實我們有一點擔心，有一點雪上加霜」的感覺。再加上3、4次調整下來，其實幅度也不小。
她說，在這種情況之下，應思考怎麼樣去協助各行各業和民眾能夠度過難關。她覺得，當物價高漲的時候或者是現在產業界碰到很大困難的時候，公營事業的價錢調漲應該要慎重。因為，平時調整沒有關係，但是當碰到經濟很困難的時候、物價又在漲的時候，這時候調整就會給民眾有雪上加霜的感覺，因為這段時間不管民生或者是產業都非常辛苦。
經濟部次長賴建信日前說，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12%，平均電價漲0.71%。
