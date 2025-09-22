黃豆價格獲支撐力 大陸為確保糧食安全對黃豆需求仍存在

根據阿根廷官方數據顯示，受大陸強勁需求推動，2024/25年度未加工黃豆出口量已飆升至881萬噸，創下近六年來的新高，但黃豆加工商也正承受著巨大的壓力。街口投信表示，黃豆市場的投資人可多留意基本面供需狀態與人為政策變化進行動態波段操作。

根據路透社報導，美國與大陸的貿易戰，對阿根廷產生複雜的影響，儘管阿根廷的黃豆總出口銷量創下近六年來的新高，但卻對該國龐大的黃豆壓榨行業造成嚴重打擊。出口市場的繁榮，引發其國內市場困境的矛盾局面，根據阿根廷穀物出口及加工商會（CIARA-CEC）的數據，阿根廷龐大黃豆壓榨設施的閒置產能在7月份上升至31%，而且後續仍在進一步擴大。

根據UkrAgroConsult報導，由於季節性供應增加，全球植物油價格已經趨於穩定，但貿易商仍在等待準確的收穫數據和需求預測。而原本市場期待的中美貿易談判已經在9月17日結束，但談判結果並未改變美國農產品對中國大陸的出口前景。此外，美國環保署在上周發布一項提案，先前因為小型煉油廠豁免（SRE）計劃，而被免除生物燃料混合義務的大型煉油廠，將會重新賦予混合義務，並提供兩種主要選擇：一是重新分配原有義務的50%，二是重新分配原義務的100%。

根據UkrAgroConsult報導，中國國家糧油資訊中心商業社公布統計數據，截至9月12日為止，全大陸的大型油廠黃豆庫存總量為784萬噸，較前一周增加10萬噸，較前一個月增加34萬噸，比三年平均值高出213萬噸。9月前兩周黃豆進口量累計達115萬噸，較8月增加14萬噸，較三年同期平均值增加26萬噸，先前有報導指稱，大陸正在增加黃豆儲備，以防中美貿易戰持續。