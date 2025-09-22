大陸銅業下游廠商前期訂單增加 為銅價提供支撐效果

街口投信分析，根據SMM報導，隨著美國聯準會宣布降息一碼之後，倫敦金屬交易所（LME）銅價的漲勢，在近日因為多頭獲利了結而遭到壓制，不過短線銅價的下移加上美元走勢偏弱的影響，開始吸引下游廠商的前期訂單，為銅價提供了一定程度的支撐效果，也反應出終端需求有逐漸回溫的跡象。雖然下游大規模備貨的狀況尚未普遍顯現，但預計中國大型企業將逐步增加每日採購量，去庫存的進程將會加速。

根據路透社報導，烏克蘭和美國國際開發金融公司（DFC）將分別向聯合投資基金投入7,500萬美元，該基金是兩國在今年4月簽署，由川普推動礦產協議的一部分，該協議賦予美國優先參與烏克蘭新礦產項目的資格，以換取美國的投資。烏克蘭總理尤利婭（Yulia Svyrydenko）在一份聲明中表示，DFC已做出 7,500 萬美元的試點承諾，烏克蘭將提供同等金額的援助。

DFC表示，這筆投資將支持烏克蘭的重建和經濟復甦，並加強美國的自然資源供應鏈。這項協議最初的重點，將放在能源、基礎設施和關鍵礦產項目。歐盟認為，在對國防、高科技設備和綠色能源等產業，至關重要的34種礦產資源中，烏克蘭就擁有22種。此外，烏克蘭還擁有鋼鐵業所需的鐵合金、建築業所需的有色金屬以及一些稀土元素，這項合作將有利於烏克蘭的礦產開發，以及穩定關鍵礦產對美國的供應。

街口投信表示，在清潔能源、AI資料中心與基礎建設快速發展的過程中，需要大量的銅，因此美國將銅納入關鍵礦產清單，並投入資源協助烏克蘭重建及礦產開發，以確保自身的關鍵礦產供應，顯示美國高度重視銅礦資源，預期未來全球對銅的需求將會穩定增加。