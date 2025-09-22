快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

大陸銅業下游廠商前期訂單增加 為銅價提供支撐效果

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，根據SMM報導，隨著美國聯準會宣布降息一碼之後，倫敦金屬交易所（LME）銅價的漲勢，在近日因為多頭獲利了結而遭到壓制，不過短線銅價的下移加上美元走勢偏弱的影響，開始吸引下游廠商的前期訂單，為銅價提供了一定程度的支撐效果，也反應出終端需求有逐漸回溫的跡象。雖然下游大規模備貨的狀況尚未普遍顯現，但預計中國大型企業將逐步增加每日採購量，去庫存的進程將會加速。

根據路透社報導，烏克蘭和美國國際開發金融公司（DFC）將分別向聯合投資基金投入7,500萬美元，該基金是兩國在今年4月簽署，由川普推動礦產協議的一部分，該協議賦予美國優先參與烏克蘭新礦產項目的資格，以換取美國的投資。烏克蘭總理尤利婭（Yulia Svyrydenko）在一份聲明中表示，DFC已做出 7,500 萬美元的試點承諾，烏克蘭將提供同等金額的援助。

DFC表示，這筆投資將支持烏克蘭的重建和經濟復甦，並加強美國的自然資源供應鏈。這項協議最初的重點，將放在能源、基礎設施和關鍵礦產項目。歐盟認為，在對國防、高科技設備和綠色能源等產業，至關重要的34種礦產資源中，烏克蘭就擁有22種。此外，烏克蘭還擁有鋼鐵業所需的鐵合金、建築業所需的有色金屬以及一些稀土元素，這項合作將有利於烏克蘭的礦產開發，以及穩定關鍵礦產對美國的供應。

街口投信表示，在清潔能源、AI資料中心與基礎建設快速發展的過程中，需要大量的銅，因此美國將銅納入關鍵礦產清單，並投入資源協助烏克蘭重建及礦產開發，以確保自身的關鍵礦產供應，顯示美國高度重視銅礦資源，預期未來全球對銅的需求將會穩定增加。

延伸閱讀

美國：英加澳承認巴勒斯坦國為作秀

雷虎無人機獲美Blue UAS認證 搶攻國內外標案

憂心美國言論自由　裘莉：我不認識我的國家

陸版星際之門 藍圖浮現 挑戰美國 AI 強權地位

相關新聞

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的...

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

國泰金控發布《 2025年9月份國民經濟信心調查》結果顯示，景氣展望與大額消費意願轉佳，股市樂觀指數走高。

國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府...

協助台商回國投資定居置產 中市府設「三合一綠色通道」

為協助台商回國投資、定居、置產，台中市政府今與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將以單一窗口服務海外...

強颱樺加沙巔峰 勞動部六大提醒外勤勞雇

中央氣象署發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞...

台灣健康產業團赴新加坡商務媒合 盼加速拓展國際

由多家醫療、保健及健康等產業機構組成的台灣代表團，今天赴新加坡商務媒合活動。團長李慧鈴指出，新加坡在亞洲扮演連結國際的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。