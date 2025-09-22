快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

全球石化燃料投資不足 長期恐將導致原油產量快速下降

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社報導，國際能源總署（IEA）表示，由於對頁岩油和深海資源的依賴程度不斷提高，全球油氣田產量的自然下降速度正在加快；這意味著企業需要加快投資步伐才能維持產量穩定。國際能源總署在聲明中表示，如果不繼續對現有油田進行投資，全球每年將損失相當於巴西和挪威石油總產量的石油，這將對市場和能源安全產生重大影響。

根據全球約15,000個油氣田的生產數據來看，全球常規石油產量在峰值後年平均下降率為5.6%，常規天然氣產量年平均下降率為6.8%。同時國際能源總署在報告中還表示，如果石油業要維持目前的產量水平，到2050年，新的常規油田將需要每天生產超過4,500萬桶石油和約2兆立方米天然氣。

此外，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Neft）執行長表示，夏季全球石油消費量上升；事實上，亞洲的石油消費量在秋季也持續上升，包括中國在內的許多國家目前正在補充其戰略石油儲備，因此亞洲需求依然強勁。

另外，根據能源服務公司貝克休斯的最新統計數據顯示，截至9月19日當週為止，美國石油和天然氣鑽井數量增加了3個，達到542個，為7月以來的最高水準。貝克休斯表示，儘管本週鑽井平台數量增加，但鑽井平台總數仍減少了46座，比去年同期減少了8%。

街口投信表示，美國輸油管道公司－平原全美輸油管公司Plains All American表示，該公司最近發現，運送到各個原產地的原油中含硫量超過75 ppm，顯示該原油輸送管道正面臨天然含硫化合物有關的品質問題；消息人士表示，品質問題可能迫使墨西哥灣沿岸的煉油廠，特別是位於德克薩斯州南部科珀斯．克里斯蒂地區的煉油廠，尋找其它地區生產的原油替代品。倘若美國油品含硫量持續過高的話，恐影響美國原油的出口。

延伸閱讀

黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

零碳動力 德陽造純氫燃機首發

歐盟：印度買俄國石油並參與軍演 有礙印歐深化關係

中火天然氣機組停止試車 盧秀燕要求恢復需告知

相關新聞

10月起電價調漲 盧秀燕直言：有「雪上加霜」的感覺

經濟部19日召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕今天表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲的...

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

國泰金控發布《 2025年9月份國民經濟信心調查》結果顯示，景氣展望與大額消費意願轉佳，股市樂觀指數走高。

國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府...

協助台商回國投資定居置產 中市府設「三合一綠色通道」

為協助台商回國投資、定居、置產，台中市政府今與亞洲台灣商會聯合總會簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，將以單一窗口服務海外...

強颱樺加沙巔峰 勞動部六大提醒外勤勞雇

中央氣象署發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞...

台灣健康產業團赴新加坡商務媒合 盼加速拓展國際

由多家醫療、保健及健康等產業機構組成的台灣代表團，今天赴新加坡商務媒合活動。團長李慧鈴指出，新加坡在亞洲扮演連結國際的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。