全球石化燃料投資不足 長期恐將導致原油產量快速下降

根據路透社報導，國際能源總署（IEA）表示，由於對頁岩油和深海資源的依賴程度不斷提高，全球油氣田產量的自然下降速度正在加快；這意味著企業需要加快投資步伐才能維持產量穩定。國際能源總署在聲明中表示，如果不繼續對現有油田進行投資，全球每年將損失相當於巴西和挪威石油總產量的石油，這將對市場和能源安全產生重大影響。

根據全球約15,000個油氣田的生產數據來看，全球常規石油產量在峰值後年平均下降率為5.6%，常規天然氣產量年平均下降率為6.8%。同時國際能源總署在報告中還表示，如果石油業要維持目前的產量水平，到2050年，新的常規油田將需要每天生產超過4,500萬桶石油和約2兆立方米天然氣。

此外，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom Neft）執行長表示，夏季全球石油消費量上升；事實上，亞洲的石油消費量在秋季也持續上升，包括中國在內的許多國家目前正在補充其戰略石油儲備，因此亞洲需求依然強勁。

另外，根據能源服務公司貝克休斯的最新統計數據顯示，截至9月19日當週為止，美國石油和天然氣鑽井數量增加了3個，達到542個，為7月以來的最高水準。貝克休斯表示，儘管本週鑽井平台數量增加，但鑽井平台總數仍減少了46座，比去年同期減少了8%。

街口投信表示，美國輸油管道公司－平原全美輸油管公司Plains All American表示，該公司最近發現，運送到各個原產地的原油中含硫量超過75 ppm，顯示該原油輸送管道正面臨天然含硫化合物有關的品質問題；消息人士表示，品質問題可能迫使墨西哥灣沿岸的煉油廠，特別是位於德克薩斯州南部科珀斯．克里斯蒂地區的煉油廠，尋找其它地區生產的原油替代品。倘若美國油品含硫量持續過高的話，恐影響美國原油的出口。