國泰金控9月國民經濟信心調查 近七成民眾預期未來一年通膨高於2％

國泰金控22日公布9月國民經濟信心調查結果顯示，民眾對景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願上揚，但對未來通膨仍有較高憂慮，68%受訪者預期一年後的通貨膨脹率將超過2%，其中37%認為介於2%至3%，另有31%預期將大於3%，僅32%受訪者認為一年後通膨率會低於2%。

在影響物價變動的因素方面，32%民眾指出民生消費品價格是最主要的驅動來源，27%認為經濟景氣變化會左右物價，另有13%歸因於進口原物料價格，物價壓力仍是民眾生活中最直接的關注。

另一方面，民眾對景氣現況與展望的看法同步改善。9月景氣現況樂觀指數上升至-34.4，展望樂觀指數則回升至-32.0，與7月國發會公布的景氣對策信號維持綠燈相互呼應。大額消費意願指數亦提高至-0.9，顯示民眾購買汽車、家電等高單價商品的意願回升，不過耐久財消費意願指數略降至-19.7。房市方面，買房意願微幅上升至-48.7，但賣房意願指數下滑至-36.3，顯示市場氛圍仍偏觀望。

對於2025年整體經濟前景，調查顯示民眾態度趨於樂觀。主計總處日前預估2025年台灣經濟成長率為4.45%、通膨率1.76%。然而，國泰金調查顯示，有六成民眾認為今年經濟成長率可望高於3%，民眾平均預期2025年經濟成長率為3.19%，較官方數字保守。至於通膨部分，民眾平均預期值為2.25%，有59%受訪者預期將高於2%，明顯高於官方預估。