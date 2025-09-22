台灣健康產業團赴新加坡商務媒合 盼加速拓展國際

由多家醫療、保健及健康等產業機構組成的台灣代表團，今天赴新加坡商務媒合活動。團長李慧鈴指出，新加坡在亞洲扮演連結國際的重要角色，是業者拓展海外市場的理想平台，盼活動有助於台灣健康產業加速國際化發展。

經濟部國際貿易署與外貿協會今天在新加坡舉辦「台灣先進健康產業商務媒合」（Exclusive BusinessMatching – Taiwan Advanced Health Industry）活動，新加坡台貿中心主任劉千翡與多名醫療、保健業者出席。

台灣代表團由多家醫療、保健及健康產業機構組成，上午於烏節希爾頓酒店與相關廠商展開交流。代表團團長、慧德科技總經理李慧鈴接受中央社記者訪問時表示，此次交流主軸之一包含智慧醫療與人工智慧（AI）應用，業者涵蓋OEM、ODM、醫療耗材及保健食品等領域，顯示產業面向相當多元。

李慧鈴指出，活動交流所涵蓋的範圍不僅止於臨床醫療，也包括居家照護與個人保養，為雙方業者提供實質合作機會。

她認為，新加坡在亞洲扮演連結國際的重要角色，是台灣業者拓展海外市場的理想平台，「業者能透過新加坡，進一步拓展至東南亞及國際舞台，例如越南、馬來西亞等市場」。她強調，新加坡法規健全、商務環境完善，若能在當地建立據點，將更有助於台灣健康產業加速國際化發展。

現場交流氣氛熱烈，多名到訪的外國業者表示，對台灣保健食品應用、智慧醫療與健康管理方案深感興趣，台灣在研發與製造上具有國際水準，與新加坡等國際市場需求契合，未來合作可望落實為更多具體成果。