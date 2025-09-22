央行看美國穩定幣 示警兩大資金流向

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美國通過天才法案，加速穩定幣發展。（彭博資訊）
根據中央銀行最新報告，針對美國通過天才法案，加速穩定幣發展，央行認為，兩大資金流向要留意，包括一、將增加美國短債的需求，第二、如果美元穩定幣做成價值儲藏手段，將提供非美元持有者便捷取得美元的途徑，可能吸引資金流入美國。

央行並認為，若美元穩定幣成為跨境交易的重要媒介，可能將排擠傳統SWIFT系統的美元交易量，對SWIFT及金融機構的收益構成挑戰。

對穩定幣持有人而言，使用穩定幣交易與支付，可享有提升跨境支付速度、降低交易成本、增加時間彈性等便利性。

央行引述花旗銀行的報告指出，為發行穩定幣，發行人大量購買美國短期公債，預估市場對短債需求將成長至1.2兆美元。

對歐元的影響則是，ECB顧問JürgenSchaaf指出，若美元穩定幣在歐元區廣泛使用，恐影響歐洲金融穩定及歐元的重要性。歐元區將透過零售型CBDC、合規歐元穩定幣及分散式帳本技術改善跨境支付等方式，因應美元穩定幣的興起。

對人民幣的影響，則是若中國大陸的企業或個人以美元穩定幣作為支付工具，可能削弱人民幣國際地位；美元穩定幣於區塊鏈上的流通，可能增加資本管理的難度。

不過央行指出，今年5月香港通過「穩定幣條例」，允許特定機構發行港元或離岸人民幣穩定幣，開拓人民幣於境外流通的另一條途徑。

至於日圓，今年8月日本金融廳核准金融科技公司JPYC發行日圓穩定幣。預期將提升日本公債需求，並可能應用於國際匯款、資產管理、利差交易等多元場景。

對於開發中國家貨幣，在通膨較高或資本管制較為嚴格國家，民眾或企業可能傾向使用美元穩定幣，弱化本國貨幣功能。大規模使用美元穩定幣恐帶來洗錢、黑市交易等風險，另美元穩定幣便捷性，使資金更容易匯出，不利外匯準備與金融穩定。

