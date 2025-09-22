快訊

康和證券推廣反詐打詐 反制破解常用詐騙話術

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Line反詐騙知識小測驗。(康和證券/提供)

根據內政部警政署165打詐儀表板統計，詐騙手法前五名中，假交友投資詐財與假交友徵婚詐財分別位居三、五名，今(2025)年8月全台灣受理「假交友（投資詐財）詐騙」有1236件，財損金額逾14億元，「假交友（徵婚詐財）詐騙」受理件數有831件，財損逾2億元。

康和證券(6016)積極響應反詐與打詐，特別舉辦「破解魔鬼詐騙計謀」反詐騙社群抽獎活動，即日起到9月30止，在康和證券官方活動網頁掃描Line行動條碼，加入康和證券官方好友後，就可點選進入反詐騙知識小測驗活動，完成測驗後即可參與抽獎，有機會贏得100元電子禮券共20名。

反詐騙測驗以詐騙常用情境與話術為題，假設在交友軟體上認識一位謊稱是國外企業家，話術一：「傳個人假帥(美)照片，想搬來台灣與你共度人生。」；話術二：「我在海關被扣住，要繳保證金才能出關，能不能先借我一些錢？」；話術三：「我已經愛上你，我想跟你結婚」，對方如此急迫表白情感非比尋常，目的是讓你陷入情感漩渦，進而達成詐騙目的。

要如何反制破解上述詐騙話術，首先不要輕易相信網路交友並須有高度警覺意識，可以反查照片確認是否為網路盜圖，同時拒絕匯款並撥打165反詐騙專線查詢，不僅可以保護自己而且可以成功阻詐。

現今網路交友網站詐騙手法多樣，以甜言蜜語快速建立感情後，便謊稱各種理由要求金援，如寄送包裹、急需用錢、或介紹高報酬投資機會，最終目的都是騙錢，甚至有被勒索私密照的風險。

另康和證券有另一個社群活動，在9月的音樂情人節，你的投資心情像是哪首歌?邀請大家按讚康和證券 Facebook 粉絲專頁與活動貼文，並公開分享，同時於留言區標註兩位好友並寫下「你的投資主題曲」，就有機會抽到首獎SONYWH-1000XM6 耳機2名與二獎統一集團200元禮券5名，活動日期到9月26日止。

目前網友們留言的投資心情主題曲有「黃小琥-沒那麼簡單」、「任賢齊-再出發」、「夢想的翅膀」、「五月天-倔強」、「Beyond-海闊天空」、「小幸運」等等。

