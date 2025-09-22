快訊

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，這項調查於2025年9月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共12,914份有效填答問卷。(資料來源：國泰金控)
民眾對於未來一年物價水準與通貨膨脹率預期的調查，這項調查於2025年9月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共12,914份有效填答問卷。(資料來源：國泰金控)

國泰金控發布《2025年9月份國民經濟信心調查》結果顯示，景氣展望與大額消費意願轉佳，股市樂觀指數走高。

民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願同步上揚：國發會最新公布的7月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。9月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-34.4，展望樂觀指數亦同步走升至-32.0。大額消費意願指數提高至-0.9，耐久財消費意願指數則微幅走弱至-19.7。買房意願微幅上升至-48.7，賣房意願指數反而走低至-36.3。

60%民眾預期2025年經濟成長率高於3%，59%民眾預期通膨高於2%：主計總處於2025年8月15日預估台灣2025年經濟成長率4.45%，通貨膨脹率1.76%。9月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至3.19%，有60%的民眾認為2025年經濟成長率會高於3%；民眾對於2025年平均通膨預期值持平在2.25%，有59%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

國際股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好皆上揚：隨著近期全球貿易政策不確定性下降，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市震盪走高。9月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至6.2，風險偏好指數亦走高至8.3。

9月調查結果顯示：68%的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於2%，其中37%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於2%至3%，31%民眾則預期將大於3%。而有32%民眾覺得一年以後通貨膨脹率會小於2%。

9月的調查結果顯示：32%民眾認為未來一年物價漲跌主要受到民生消費品價格影響，其次有27%民眾覺得經濟景氣會造成物價變動，另有13%民眾認為進口原物料價格是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

