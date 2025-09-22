快訊

國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控發佈最新國民經濟調查，民眾感受與官方有落差，經濟成長期待低，物價上漲感受高。圖／本報資料照片
國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府官方數據存在落差。

調查指出，民眾對2025年經濟成長率的平均預期值為3.19%，其中近七成民眾認為不到4%。然而，主計總處在8月中公布的最新預測，對 2025年經濟成長率估值高達 4.45%。相較之下，民眾的期待明顯保守，反映經濟成長動能雖來自出口與科技業，但一般家庭與內需產業的幫助很有限。

在物價方面，落差更為顯著。主計總處預估 2025年通貨膨脹率僅1.76%，但民眾平均預期值卻高達2.25%，有近六成認為通膨會超過 2%。進一步調查顯示，多數民眾認為未來一年物價變動，主要受到民生消費品、景氣與進口原物料價格影響。此外，若考慮10月電價確定調漲，預估會更加深民眾生活成本上升的感受。

9月國民經濟信心調查：股市樂觀指數走高 景氣展望與大額消費意願轉佳

國泰金控發布《 2025年9月份國民經濟信心調查》結果顯示，景氣展望與大額消費意願轉佳，股市樂觀指數走高。

國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府...

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

美國川普的關稅戰意外掀起一場製造業AI革命。美國研究公司Gartner預測，製造業供應鏈上的AI投資將在2029年暴增19倍，從庫存管理到運輸路徑，AI正被視為對抗不確定性的「生存武器」。但誰能撐過這場洗牌？在全球供應鏈面臨重組與AI崛起的雙重壓力下，台灣製造業又該如何找到新生存之道？

AI機器人時代來臨 但資安風險恐讓企業機密被看光

今年以來，人工智慧（AI）機器人討論熱度升高，不過，不管是AI聊天機器人，或者是AI人型機器人，背後仰賴的都是AI程式，...

因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

行政院副院長鄭麗君先前證實，美規車關稅、非關稅貿易障礙都在台美談判範圍。經濟部表示，韌性特別預算中的產業支持方案，原是受...

環評總體檢 減碳列必考題 形成具體制度與執行架構

環境部啟動環評總體檢，據悉，初步檢討報告中，氣候變遷是焦點之一，因現行環評法對減碳議題缺乏具體制度設計與執行架構，未來將...

