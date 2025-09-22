國泰金控調查 官民感受有落差…經濟成長低、物價高

國泰金控今（22）日公布最新民眾經濟信心調查，結果顯示，雖然景氣展望指數有所回升，但民眾對經濟成長與物價的看法，仍與政府官方數據存在落差。

調查指出，民眾對2025年經濟成長率的平均預期值為3.19%，其中近七成民眾認為不到4%。然而，主計總處在8月中公布的最新預測，對 2025年經濟成長率估值高達 4.45%。相較之下，民眾的期待明顯保守，反映經濟成長動能雖來自出口與科技業，但一般家庭與內需產業的幫助很有限。

在物價方面，落差更為顯著。主計總處預估 2025年通貨膨脹率僅1.76%，但民眾平均預期值卻高達2.25%，有近六成認為通膨會超過 2%。進一步調查顯示，多數民眾認為未來一年物價變動，主要受到民生消費品、景氣與進口原物料價格影響。此外，若考慮10月電價確定調漲，預估會更加深民眾生活成本上升的感受。