快訊

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

聖安生醫手握兩大技術平台 早期授權挑戰十億美元、拚明年掛牌上櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股聖安生醫（6926）近日召開法說會，總經理江宏哲表示，該公司掌握「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，公司目標完成早期授權的價值可達十億美元，公司並已規劃明年可正式掛牌上櫃。

聖安生醫日前公告，已與新加坡Esco Aster Pte. Ltd.簽署「外泌體小分子藥物裝載專利」東南亞及紐澳（不包括台灣）市場授權，授權金新台幣2億元，聖安交付相關技術專利文件後，可先收簽約金新台幣2,000萬元，後續里程碑金新台幣1.8億元、及產品上市後5%銷售權利金及一定比例之再授權金。

江宏哲表示，聖安生醫擁有「三特異性抗體」及「外泌體藥物載體」兩大技術平台，兩項技術平台所發展的藥物SOA101、及SOB100均已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行一期臨床，SOA101已開始在台灣收案，預計年底可見初步療效；SOB100將於美國展開臨床試驗，聖安生醫期待在完成臨床一期或二A期後，取得有效性與安全性數據就啟動國際授權。

值得注意的是，國內正掀起的外泌體發展熱潮，絕大多數生技公司多將外泌體應用在美容保養品上，聖安生醫利用外泌體發展新藥平台，為目前國內外泌體進入新藥臨床一期的首例。

江宏哲表示，目前全世界大部份的抗體藥物都是單抗或是雙抗，至今尚無三特異性抗體新藥上市的例子，聖安生醫發展的SOA101初步鎖定肺癌、大腸癌、乳癌、卵巢癌、頭頸癌等五種實體癌症優先，公司最晚做到臨床二A期試驗就要完成授權，若能順利在臨床一期做完就權，推估至少約5-10億美元以上。

聖安生醫發展的外泌體藥物載體新藥SOB100又可分為兩種，SOB101利用外泌體裝載小分子藥物，在乳癌動物模式與Lipodox比較，只要四分之一的劑量即可達相同抗癌效果；SOB102利用外泌體裝載核酸藥物，能有效殺難治GBM癌細胞，整個SOB100藥物授權金額推估可達3-10億美元。

平台 新台幣

延伸閱讀

聖安生醫規劃明年上櫃

櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案

乳癌化療引神經病變 經顱磁刺激助緩解麻痛

主動式債券ETF 添新兵

相關新聞

AI機器人時代來臨 但資安風險恐讓企業機密被看光

今年以來，人工智慧（AI）機器人討論熱度升高，不過，不管是AI聊天機器人，或者是AI人型機器人，背後仰賴的都是AI程式，...

因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

行政院副院長鄭麗君先前證實，美規車關稅、非關稅貿易障礙都在台美談判範圍。經濟部表示，韌性特別預算中的產業支持方案，原是受...

環評總體檢 減碳列必考題 形成具體制度與執行架構

環境部啟動環評總體檢，據悉，初步檢討報告中，氣候變遷是焦點之一，因現行環評法對減碳議題缺乏具體制度設計與執行架構，未來將...

國家級開發案審查 兩問題

環評總體檢完成第一階段檢討報告，正面檢視政策環評制度。針對國家級重大開發計畫，在進行政策環評時，往往有兩大問題，第一，欠...

拚內銷也拚出口…經部推國產車廠轉型 改組裝電動車

我國在台美關稅談判下，恐被迫開放汽車市場，經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億元經費，補助轉型電動...

經長龔明鑫揭4大施政重點 估2年逾600億預算挺傳產

經濟部長龔明鑫說明未來4大施政重點，首先是強化能源及供水韌性，其次是振興、支撐中小微企業及傳統產業，今明兩年估有新台幣逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。