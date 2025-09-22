快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

單月買超第4高！外資大買 台股力拚2萬6千點

聯合報／ 記者周克威／台北報導

外資軋空行情起跑！台股在外資九月以來大買二二七三億元，創下史上單月買超第四高，指數看回不回，雖市場居高思危心態轉濃，但專家預期，在外資操作趨勢不改、未見改變台積電營運前景的黑天鵝事件出現前，指數上檔暫不封頂，預期本周有機會挑戰兩萬六千點大關。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光指出，外資目前軋空、軋空手的企圖明顯，反向投資人需謹慎應對，主要是聯準會利率點陣圖釋放十一、十二月仍可能降息，資金寬鬆將有利風險性資產的投資誘因。

外資 台股 降息 台積電 聯準會

延伸閱讀

法人：FED降息有利資金環境 台股正向趨勢有望延續

甲骨文帶旺台股 跟著首富賺

機器人紅火 熱門股大閱兵…台積電、大同等有望點火上攻

漲勢擋不住？美股續創新高 法人樂觀看台股「多頭趨勢不變」

相關新聞

本周財經焦點

本周財經焦點

拚內銷也拚出口！經部推國產車廠轉型 改組裝電動車

我國在台美關稅談判下，恐被迫開放汽車市場，經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億元經費，補助轉型電動...

央行掛保證不斷炊！房貸水位充裕 仍可能卡關

中央銀行上周召開第三季理監事會，決議維持現行的房市管控措施。據了解，央行在會前盤點房貸資金狀況，認為「銀行資金水位尚足、...

北京打造陸版「星際之門」 挑戰美國AI霸權

英國金融時報報導，面對美國出口管制等限制，北京當局正在醞釀中國大陸版的「星際之門」（Stargate）計畫，除廣設資料中...

單月買超第4高！外資大買 台股力拚2萬6千點

外資軋空行情起跑！台股在外資九月以來大買二二七三億元，創下史上單月買超第四高，指數看回不回，雖市場居高思危心態轉濃，但專...

經長龔明鑫揭4大施政重點 估2年逾600億預算挺傳產

經濟部長龔明鑫說明未來4大施政重點，首先是強化能源及供水韌性，其次是振興、支撐中小微企業及傳統產業，今明兩年估有新台幣逾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。