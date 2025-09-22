聽新聞
單月買超第4高！外資大買 台股力拚2萬6千點
外資軋空行情起跑！台股在外資九月以來大買二二七三億元，創下史上單月買超第四高，指數看回不回，雖市場居高思危心態轉濃，但專家預期，在外資操作趨勢不改、未見改變台積電營運前景的黑天鵝事件出現前，指數上檔暫不封頂，預期本周有機會挑戰兩萬六千點大關。
永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光指出，外資目前軋空、軋空手的企圖明顯，反向投資人需謹慎應對，主要是聯準會利率點陣圖釋放十一、十二月仍可能降息，資金寬鬆將有利風險性資產的投資誘因。
