拚內銷也拚出口！經部推國產車廠轉型 改組裝電動車

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

我國在台美關稅談判下，恐被迫開放汽車市場，經濟部已研擬國產車轉型電動車輔導方案，預計向政院爭取數十億元經費，補助轉型電動車整車設計及研發相關費用，並且組裝將綁定採用國內車用電子零組件。這項轉型政策對我車用電子，包括聯發科旺宏瑞昱台達電廣達大億、群創、和碩等是大利多。

國產車現以生產燃油車、部分油電混合車為主，因應關稅衝擊，經濟部產發署已與國產車業者多次研商，擬定朝電動車轉型，國內車廠表示須與母公司協商。因應國際情勢經濟韌性條例預算中現已預留一百億元，經濟部擬向政院爭取動用該預算，全案待經濟部長龔明鑫拍板。

經濟部認為，全球電動車朝高度智慧化發展，台灣是ＩＣＴ大國，在電動車供應鏈已具備，且成本更有競爭力，將力推國內六大車廠由原本以組裝燃油車為主力，轉型為組裝電動車，且輔導方向必須綁定採用國內車用電子零組件。此舉將使國產六家車廠及汽車電子廠相互受惠。

二○二四年國產車銷售約廿三萬輛，約占新車市場一半。因應美方的開放市場壓力，經濟部已與六大車廠保持聯繫並研商產業輔導方案，據了解，今年七月經濟部已與六大車廠討論，因台灣在車用電子是強項，鼓勵這些在台灣組裝國際品牌車系，將在台生產的主力產品，從油車或油電車改為電動車，除了供應國內市場外，盼轉而外銷出口，降低美國對等關稅衝擊。業者初步回應會考慮，但要取得母公司同意。

此外，經濟部官員透露，目前有兩百萬輛老車汰舊換新，考量減碳，希望透過貨物稅定額減徵，支持國產車，不僅汰換為燃油車，甚至汰換成國產電動車。

一位熟悉汽車產業人士表示，就像手機一樣，汽車不再只是運輸工具、油耗也不再只是購車考量，而是智慧化、系統介面、座艙舒適、娛樂等多功能，都將改變汽車價值，台灣ＩＣＴ產業都已跨足到車用電子，台灣供應鏈相對完整，藉由電動車來推進智慧化，比日本、歐洲更有條件。

台灣汽車電子去年產值達五千億元。經濟部官員形容，「台灣無法自製（燃油車）引擎，但會做（電動車）馬達」，台灣車輛零組件產業結合ＩＣＴ量能，朝向電動化及智慧化轉型，已發展出具有競爭力的智慧電車供應鏈。

