央行掛保證不斷炊！房貸水位充裕 仍可能卡關

中央銀行上周召開第三季理監事會，決議維持現行的房市管控措施。據了解，央行在會前盤點房貸資金狀況，認為「銀行資金水位尚足、不會斷炊」，不過，金融圈人士指出，這個結論僅針對預售屋分戶貸款需求，並不代表所有購屋族都能輕鬆取得貸款；即使是建商分戶貸款，第二、第三戶購屋者仍受貸款成數限制，若收入條件不足，銀行核貸時也可能打折。換言之，即使資金池水位充裕，仍有部分民眾可能面臨「貸不到足額」的壓力。

根據央行內部統計，今年下半年全台預售屋成交總額約六七八九億元，若以一般貸款成數約七成推算，貸款需求約為四七五二億元。

為確認金融體系承擔能力，央行理監事會前特別調查今年七月底購屋貸款餘額最大的前十五家本國銀行。結果顯示，這十五家銀行合計可承作規模約四七五七億元，不僅與估算需求相當，還比需求多出約五億元。值得注意的是，這些銀行占全體購屋貸款的比重高達百分之八十五，因此央行認為結果具有高度代表性。

央行認為，即便還有其他首購或新青安、都更危老等案件有資金需求，但還有這十五家以外的銀行、基層金融機構或壽險公司可承作房貸，因此銀行資金水位足以支應市場所需，外界不必擔心出現「貸不到款」的問題。

銀行主管表示，央行及銀行自主管理下，壓力最大的一塊就是買預售屋的民眾，擔心幾年前下單的案子，現在交屋貸款貸不到，或成數比原本預期低。央行這時透過大規模調查，一方面是對整體房貸市場的測試，另一方面則是後續政策的參考。

該主管解釋，如果央行確認資金仍足夠，但預售屋買家卻貸不到款，主管機關就有必要介入，確認問題出在哪。

然而，銀行在審核分戶貸款時，如果是第二戶或第三戶，甚至條件略差的案件，仍可能被銀行排到比較後面的順位給予較差的貸款條件。因此，央行總裁楊金龍在理監事會會後記者會指出，公股行庫因政策性貸款承作量大，水位相對緊張；反觀部分民營銀行仍有承作餘裕。央行後續將持續督導，鼓勵民營銀行放貸，以確保資金配置更為順暢。

金融圈人士說，央行這次以「需求vs.供給」的方式，清楚對比出全年分戶貸款資金狀況，等於直接替市場掛保證。藉由實際數字與銀行回饋，展現信心喊話，但實際上資金不足的疑慮，仍會出現在不同個案上。