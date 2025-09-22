因應美國對等關稅 產業支持擴及內銷市場

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

行政院副院長鄭麗君先前證實，美規車關稅、非關稅貿易障礙都在台美談判範圍。經濟部表示，韌性特別預算中的產業支持方案，原是受關稅影響出口美國的產業適用，例如汽車零組件業銷美；但待台美完成談判後，內銷也可能受到衝擊，因此擬將擴大到內銷市場，亦即國內六大車廠也將適用。

一旦台灣對美國調降整車關稅，業內人士認為，特斯拉Model3最有可能受惠，另外是BMW在美國生產車款亦有機會進口，視代理商如何安排。

至於日、韓車系自美國進口機會不大，目前Toyota進口車主要來自日本，國內也有Toyota組裝廠；韓系車在台銷售量不大。不過因今年買氣觀望，致大量進口車塞在港口，一旦台美關稅底定，各家品牌都會以先銷售到港進口車為主，美國製造進口車最快預計要到2026年10月後才會大舉來台。

官員表示，因應美國對等關稅產業支持方案，將由出口擴大到內銷，是針對國內六大車廠，不包括進口商。

