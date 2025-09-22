國家級開發案審查 兩問題

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環評總體檢完成第一階段檢討報告，正面檢視政策環評制度。針對國家級重大開發計畫，在進行政策環評時，往往有兩大問題，第一，欠缺對目的事業主管機關強制規範，無法產生具體約束力；第二，欠缺追蹤考核制度，無法落實監督。

曾擔任環評委員的學者認為，從近期陸域風機的開發案，就可以看出應加強政策環評各項連結，遇到國家級重大開發計畫，就應該要有整合型的制度進行統一的規劃。

環境部委託環境法律人協會展開「環評總體檢」，在第一階段廣泛蒐集意見，盤點關鍵議題後，彙整出「環評制度初步關鍵議題檢討報告」。報告涵蓋通案性課題、開發行為環評、政策環評及其他重大議題，今年10月開始也將廣邀各級政府機關、專家學者討論環評精進措施，展開第二階段的深化分析報告，作為未來修法的短中長期建議。

政策環評方面，報告首先點出現行政策環評制度法位階不足，導致制度未受重視，且相關子法制度空泛、常流於形式，無法真正在政策形成初期成為實質評估。

在垂直面向部分，現行法制缺乏明確架構規範各個主管機關的角色分工與互動，讓開發單位與目的事業主管機關常將環評視為程序；水平面向部分，須檢討「政策」定義，包括何謂政策環評、以及啟動標準，甚至未來國土計畫法實施後，相關國土計畫與都市計畫是否應納入政策環評。

環評 都市計畫

