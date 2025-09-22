環評總體檢 減碳列必考題 形成具體制度與執行架構

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部啟動環評總體檢，據悉，初步檢討報告中，氣候變遷是焦點之一，因現行環評法對減碳議題缺乏具體制度設計與執行架構，未來將明確化，納入環評重要議題。圖／聯合報系資料照片
環境部啟動環評總體檢，據悉，初步檢討報告中，氣候變遷是焦點之一，因現行環評法對減碳議題缺乏具體制度設計與執行架構，未來將明確化，納入環評重要議題。換言之，未來開發案進行環評時，減碳相關議題將從選修課變必考題。

環境部彙整「環評制度初步關鍵議題檢討報告」，針對近年日益受到重視的氣候變遷議題，報告也特別著墨溫室氣體減量、氣候變遷調適兩大主題，希望能更加制度化。

過去環評制度設計時，氣候變遷尚未受到重視，過去數度修法時，並未將減碳納入制度核心，現行制度僅於「範疇界定指引表」有「溫室氣體減緩」項目，評估內容局限於施工及營運階段排放計算，未有實質影響開發決策的評估機制，對於氣候變遷調適更是薄弱，欠缺具體制度與執行架構。

報告點出，溫室氣體排放議題在環評制度中有四大缺漏，包括溫室氣體排放評估作為外部成本內部化的正當性基礎、溫室氣體盤查制度基礎薄弱、欠缺溫室氣體社會成本化評估機制、減量替代方案分析未納入制度要求。

氣候變遷調適方面也有三大問題，包括多數開發案僅以一般敘述交代調適規劃，調適計畫內容貧乏；現行環評未評估開發行為對調適能力影響；地方政府缺乏氣候調適技術與治理能力。

曾擔任環評委員的學者指出，今年邁入碳有價時代，訂出明確標準，但過去幾年審查環評時，未有如此具體數據，導致過去詢問開發單位有關溫室氣體量化問題時，總會在計算基礎上有所爭議，現在碳費制度上路，環境部也有明確自主減量計畫相關標準，要量化已有共同語言，未來在環評制度中更要具體納入氣候變遷議題，甚至可與碳費制度結合，串起減碳鏈。

報告認為，氣候變遷屬跨領域整合性課題，目前尚未建立跨機關協作機制，難以整合跨領域議題，更無法轉換為在環評制度中可實質審查內容。

另外報告也指出，環評制度缺失對氣候變遷的累積性影響與回溯機制；目前環評多以個案考量，缺乏總體視角與政策工具。


環評 減碳 氣候變遷

