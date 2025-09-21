經長龔明鑫揭4大施政重點 估2年逾600億預算挺傳產

經濟部長龔明鑫說明未來4大施政重點，首先是強化能源及供水韌性，其次是振興、支撐中小微企業及傳統產業，今明兩年估有新台幣逾600億元預算挹注，第3是發展軍工等具備特殊條件的產業，第4則是透過半導體產業全球布局，打造經濟日不落國。

龔明鑫接受電視節目「數字台灣」專訪，今天晚間播出。談及未來施政重點，龔明鑫表示，首先是強化能源、供水韌性，儘管政府無法防止天災不發生，但可以讓天災的損失降至最小、快速恢復。

龔明鑫說明，第2是中小微企業多元振興及支撐傳統產業，將是重中之重。他強調，半導體與人工智慧（AI）當然重要，但是台灣的根是傳統產業及中小企業。

龔明鑫提及，「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」已送赴立法院審議，當中包括460億元支持產業措施，另在年度預算部分，今年度「中小微企業多元振興發展計畫」約有109億元，明年度也有可能超過100億元，總計近2年將有逾600億元來支撐傳統產業及中小微企業。

龔明鑫表示，他已指示「金流和訂單不能間斷」，要儘量協助傳統產業和中小微企業，升級人才及技術，讓百工百業導入AI，在生產流程、客服等面向減少人力，也希望2年內輔導20萬名AI人才。

其餘未來施政重點，龔明鑫說，第3是攸關台灣特殊條件的產業，例如發展軍工產業，他會要求法人團體共同來把事情做好。他舉例，無人機可以軍民通用，給台灣很大的機會，目前國防部規劃無人機採購上看10萬架，讓台廠有練兵的機會，未來供應鏈完整起來後，便有辦法支撐國際大單。

龔明鑫表示，第4則是半導體與AI部分，他會秉持著總統賴清德提到的「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，透過半導體的全球布局，讓台灣成為經濟日不落國。

另外，主持人謝金河關注，現在美國總統川普對台積電百般刁難，經濟部如何協助其赴美投資，龔明鑫直言，包括台積電或其他半導體業，台灣都非常領先，至少在這個階段、可預期的未來中，它沒有替代的對象，只是要因應許多不可控因素，而在可控因素中，只要永遠保持前緣技術領先，就比較不會擔心，如同政府盼提前布局矽光子、量子、機器人等，便是這個道理。