限貸誰最苦？銀行挑客戶、這族群買房連4季衰退

近來房貸申貸困難訊息頻傳，不少民眾上網抱怨，但央行並未鬆綁。全向科技房產中心統計金融聯徵中心最新資料指出，銀行限貸以年收不到60萬元族群受衝擊最大，貸款件數連4季下滑，衰退狀況為不同收入買房者之冠。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，根據聯徵中心資料顯示，今年第2季，即便交易天數較第1季長，但全國年收入60萬內的貸款買房族申貸件數僅有6,240件，仍季減22%，與去年同期相比，減幅高達56%。

陳傑鳴表示，銀行限貸對於財力、本身條件較差的購屋者最為不利，自然衝擊也最大。如今銀行限貸已讓中低收入者已開始出現「貸不到 、不買了」的狀況，房市可能進一步下探。

陳傑鳴指出，近年房價快速飛漲，原本對收入不高的買房族就極為不利，所幸政府在2023年8月推出新青安，將貸款額度提高至1,000萬元，貸款年限延長到40年，寬限期也延長為5年，還有利息補貼，解除首購族自備款不足與月負擔能力偏低的兩大問題，讓收入不高，又擔心房價會繼續漲上的首購族還有機會下場買房。

不過，這樣的狀況隨著去年下半年，銀行不動產放款已經逼近法律規定的上限後，銀行開始出現限貸的狀況，不是很挑客戶，就是估價極度保守，讓市場「貸不到」、「貸款條件變差」的事情頻傳。

而受傷最大的就是不被銀行認定為優質客戶，本身財力、條件較差的收入不高的族群，就算是利用新青安來買房，依然可能貸不到。

如今年收入不到60萬，如果要買房，往往會面臨三大問題，包括「房屋估價不如預期，買房自備款需大增」、「收支比過低，銀行不放貸」、「貸款條件差且要排隊」，也導致年收入不高者買房意願瞬間大減，導致買氣不斷下滑。