漲電價僅增60億收入…童子賢：重啟核二、核三 年省逾千億元

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢昨天表示，政府應該要考慮核能，恢復核能二、三廠運轉，提供相對穩定廉價的電力。

童子賢表示，這次漲電價號稱可替台電多收入六十億元，但受影響人數達到一千四百萬，「好像變相向老百姓收規費」。反之，核二與核三延役，每年可發三百億至三百廿億度電，可省一千億到一千五百億元，六十億元就根本不是問題了。

童子賢說，大家對這個問題已經討論多年了。台灣自己不生產能源，在電力選項中必須注意兩個因素，一是乾淨，二是經濟實惠。自己已經呼籲過很多次，希望「核綠共存」，尤其是最近一兩年才停機的核二、核三兩座發電廠。根據台電過去五年公布的數字，其發電成本每度在一點一元到一點四元之間，其他發電方式如燃煤、天然氣、風力發電等，約在二點五元至七元之間。如果讓核二、核三延役來幫忙的話，馬上可以拉低發電成本，對台灣的電價會有相當幫助。