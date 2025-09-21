追求卓越金融 彭金隆借鏡新加坡、日本

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會推出與亞資中心有高度關聯性的「金融市場卓越計畫」。據指出，金管會主委彭金隆日前親自主持與行庫的會議，舉新加坡與日本經驗，向業者勾勒「何謂卓越」的樣貌。圖／聯合報系資料照片

在積極推動亞洲資產管理中心的同時，金管會推出與亞資中心有高度關聯性的「金融市場卓越計畫」，據指出，金管會主委彭金隆日前親自主持與行庫的會議，會中首度向業者完整曝光新加坡日本經驗，向業者勾勒「何謂卓越」的樣貌。

金管會對比這二國，新加坡是高效靈活的國際金融樞紐，日本則是亞洲傳統金融巨擘。各有五大優勢，其中，新加坡的優勢在於五大面向，包括：一、是亞洲乃至於全球的金融樞紐；二、國際化程度高，能吸引全球頂尖金融機構設立區域總部，充分介接國際市場；三、數位效能高，星國的國家級數位身分認證平台Singpass涵蓋超過二千七百項的政府與民間服務；四、新加坡的低稅與國際化環境有利於人才；五、星國金融管理局（ＭＡＳ）監理政策靈活前瞻，且大力推動金融科技與綠色金融。

金管會看到的日本市場優勢，在於：一、市場規模大且深厚，政府年金投資基金（ＧＰＩＦ）位居全球最大退休基金之列；二、由大型銀行主導，且服務多元、監管嚴謹又制度健全；三、金融商品多元化；四、日本銀髮經濟成功而且推動金融科技發展；五、日本的「資產運用立國實現計畫」推動金融特區、擴大ＮＩＳＡ（少額投資免稅）制度並放寬規定。

相較於新加坡與日本，金管會也向外籍人士訪查對台灣金融市場優勢的看法。其中，在外國人看來，台灣有四大優勢，包括：一、資本市場流動性高、半導體為核心、上市公司獲利穩健；二、科技實力領先，表現在強大的資通訊產業基礎、豐沛科技人才、金融資安具國際競爭優勢；三、結合產業設計金融商品，與實體經濟相連緊密可說有獨特性；四、人才勤懇且專業。

而金管會此次對於「金融市場卓越計畫」向大型金控業者曝光的行動方案，包括八大核心策略，各大核心策略都有推動的工作重點。相關人士指出，金管會針對台灣成為卓越金融市場提出短中長期計畫，其中，對於長期五年以上目標，金管會希望能打造台灣成為亞洲最具潛力的金融中心，不僅成為亞洲資產管理業者的重要據點，也要成為全球資金與金融人才的匯聚地，中期的三至五年，則希望打造台灣特色的金融服務、成為金融創新的領導者。

