金管會召集14金控 發起「亞資策進會」

推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會再有新動作。據透露，金管會已召集十四家金控共同成立「金融發展與亞資中心策進會」，聚焦未來總體金融發展和推動亞資中心兩大主軸，在此同時，金管會已同步提出「金融市場卓越計畫」作為未來鬆綁、開放更多法規及限制的藍本。

目前已知，業界最關注四大開放措施，包括：放寬外國企業來台掛牌公司董事須為台籍的規定、研議導入美國「不予處分函」（ＮＡＬ）機制來鬆綁業界提出新金融服務或商品、對於持有「就業金卡」的高階人才提出更多優惠措施，以及爭取財政部放寬對家族辦公室的高資產客群採取「穿透式課稅」。

金管會發起「金融發展與亞資中心策進會」，並提出具體短、中期計畫和行動方案，可見金管會主委彭金隆不僅積極推動亞資中心計畫，並展現堅定意志力。

這也是金管會推動亞資中心以來，最新推出的常態性召集會議，原則上每季召開一次。其中對於高階人才的優惠措施，根據金管會在本月十一日召集各大金控開會首度曝光的「金融市場卓越計畫」行動方案，將率先瞄準三大金融領域的人才給予優惠措施，這三大領域包括資產管理、金融科技和資安，這三大領域已領有「就業金卡」的優秀人才，金管會將給予已留台一定期間者更多優惠措施，目前正在研議相關內容，並將和財政部、國發會共同研商。

就業金卡現已享有的權益包括首次來台工作並符合一定資格條件者，其薪資所得超過三百萬元以上部分，自課稅年度起算五年內得享有申請折半課稅，以及配偶及子女可申請依親居留，直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長一年等優惠，金融圈也高度矚目未來金管會和財政部、國發會對於這些外來人才將如何加碼新的優惠措施。

據與會人士指出，金管會這份行動方案，也首度針對台灣金融市場最新改進方向，特別盤點出五大痛點，包括：一、市場規模不夠與國際化程度不足；二、創新發展速度和容錯空間不足與個資規範過嚴；三、人才吸引與留用在金融科技、ＥＳＧ、金融商品設計、資安等四大跨領域人才的供需失衡；四、商品跟服務缺乏多元性，例如，缺乏客製化、流程繁瑣、彈性不足，過度依賴抵押品；五、法規及監理過於嚴謹和前瞻性不足，透明度與一致性不足，認為未來必須改進。

為加速業者推出新服務、新商品的空間，金管會已決定評估導入美國的不予處分函（ＮＡＬ）作法。相關人士舉例，該制度在美國行之有年，例如，某公司向美國證管會（ＳＥＣ）提交了一份請求，請求核准其新的金融產品合法性，這時ＳＥＣ若發出ＮＡＬ，就表示該公司只要在不違反現行法律的情況下都可以推廣該產品，不會再另作要求，可令業者安心。