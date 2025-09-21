最低工資拚連十漲 勞動部26日將開審議會

最低工資審議會將於26日登場，勞資雙方將於會中攻防，最低工資是否連十漲受到關注。勞方代表認為，合理調幅須達4％；但資方代表主張，美國關稅不確定性仍高，加上電價已經微調，盼能綜合考量，尋求勞資平衡點。

勞動部每年第3季召開最低工資審議會，由勞、資、政、學四方委員代表，審議明年度最低工資。勞動部日前已發出開會通知，最低工資審議會將在26日舉行。

自2024年起實施《最低工資法》，取代原有基本工資審議制度，依規定，「消費者物價指數（CPI）年增率」為應參採指標，以維持勞工必需之購買力，並明定十項得參採指標。

歷年最低工資月薪調整

主計總處預估明年CPI年增率1.76%，經濟成長率預估為4.45%，勞團呼籲，最低工資調漲幅度要反映物價上漲與經濟成長成果，合理調幅應接近4%。

台灣勞工陣線日前表達，去年經濟成長率達到4.84%，但低薪問題仍嚴峻，為確保勞工基本生活，最低工資最少要調到3萬元起跳。全國金融業工會聯合總會則以南韓月薪及台灣月薪相比，南韓月薪換算新台幣45,900元，因此這次調薪4%並不為過，3%則是底線。

工商團體日前也對最低工資漲幅表達關切，尤其10月電價調漲，如果最低工資再調漲，中小企業、小店家面臨雙漲壓力，向政府喊話，若最低工資要調漲，應提出相關配套減緩衝擊。

回顧過去，最低工資至今已連九年調升。外界評估，明年有望連十漲，不過升幅仍留待勞資攻防，區間可能落在3%至5％，換算薪資落在29,450元至30,019元；時薪則為196元至200元。

經濟部長龔明鑫日前與產業交流後表示，雖上半年經濟成長表現亮眼，但成長動能主要集中在高科技產業，許多中小企業與傳統產業仍承受壓力，加上全球對等關稅挑戰升溫，對調薪幅度應審慎評估，經濟部向行政院及勞動部反映產業界相關意見。

勞動部長洪申翰日前則回應，最低工資審議會屬於勞、資、政、學四方共同機制，將依法定程序，綜合考量經濟指標、社會情勢與各界意見後再行決定。