AI產品需求強勁…外銷訂單估連七月成長 8月年增率衝14%

經濟部23日將發布8月外銷訂單金額統計。受惠人工智慧（AI）相關產品需求強勁，支撐我國接單動能，經濟部預期，8月外銷訂單金額預估555億美元至575億美元，年增10.5%至14.5%，將呈連續第七個月正成長走勢。

根據經濟部廠商動向調查指出，廠商對8月接單看法，預期接單將較7月增加的廠商家數占12.3%，持平者占56.6%，而減少者占31.1%；按接單金額計算之動向指數則為48.1，預期8月整體外銷訂單金額將較7月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為45.3、51.8及52.6。

今年上半年拜美國關稅提前拉貨潮之賜，我外銷接單表現亮眼，7月外銷訂單金額為576.4億美元，創歷年同月新高，月增1.5%，年增15.2%，成長力道超乎預期。

近一年外銷訂單概況

經濟部官員表示，7月接單超乎預期主要是AI運算、高階半導體接單佳。至於關稅前拉貨潮，有部分品項廠商反映的確已有減緩，包括基本金屬、機械及塑橡膠製品等。隨著進入8月對等關稅上路，下半年外銷訂單將由AI商機獨撐大局。

國際品牌新品發布，外界關切否出現消費性電子產品拉貨潮，官員表示，消費性電子產品拉貨潮主要含蓋上游電子零組件及下游組裝，目前皆歸類在AI商機之下，因此，消費性電子產品拉貨潮需再觀察8月、9月接單情況。

展望今年下半年，官員表示，目前對等關稅率20%是暫時性，232條款稅率未定，仍存在不確定情況。惟主計總處在8月15日大幅上修今年經濟成長率至4.45%，主因就是將下半年我國出口由5月預測為負成長，上修為兩位數成長，換言之，預期AI商機仍會使出口維持穩定成長，外銷訂單接單亦會呈現相同趨勢。

經濟部表示，貿易政策及地緣政治風險等不確定性因素影響全球經貿表現，抑制投資及消費動能，惟人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續拓展，對我國半導體先進製程及伺服器供應鏈需求不墜，加以下半年起消費性電子產品進入備貨旺季，有助外銷接單動能穩定成長。