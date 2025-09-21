大數字／海外併購熱 連兩年站高崗…去年共計46件

地緣政治風險升高、全球供應鏈加速重組，台灣企業正積極透過海外併購強化營運彈性與區域布局策略。根據《資誠2025年併購白皮書》，2024年全年海外併購共計46件，與2023年持平，連兩年站穩歷史高點，反映台企國際化布局已由點狀擴張轉向系統性整合。

觀察交易結構，2024年雖無如2023年文曄併購Future的百億美元等級大型交易案，但中小型併購活絡程度顯著升高，形成強而有力的成長支撐結構。白皮書指出，2024年交易金額在5,000萬美元以下的中小型併購，件數年增55%、總金額更成長逾1.6倍，年增率達163%。資誠分析，這類交易大多為延續既有據點的擴張行動，目的是強化原有營運基礎、進一步鞏固市場，形成具韌性的區域「微樞紐」策略。

資誠指出，企業不再傾向單筆切入陌生市場，而是透過多次投資、產品線與通路整合，深化原有據點經營密度，創造「核心帶動式」的國際成長模式，進而有效分散營運風險，提升抗震能力。

今年併購產業分布更趨多元，中大型交易橫跨金融、水泥、生技醫藥、電子與原物料等，代表企業海外投資已跳脫傳統成本導向，轉而重視價值整合、技術補位與永續經營能力。若排除2023年文曄案，2024年整體海外併購總金額年增18%，成長力道仍相當穩健。

從區域來看，台灣企業海外併購的地理重心正在移轉。白皮書顯示，歐洲與美國合計已占2024年海外併購近六成，反映出併購布局已從中國與周邊亞洲市場，轉向擁有技術、資本與市場優勢的成熟經濟體。尤其歐洲在俄烏戰爭與能源轉型雙重壓力下，企業資產重組與剝離非核心事業頻繁，為外資創造大量收購契機。

近五年來，台企在歐洲的單筆平均併購金額達1.12億美元，高於美國的1.03億美元與東南亞的4,700萬美元，顯示歐洲併購標的多為具規模與整合潛力的成熟資產，與台企長期策略目標相符。

相較之下，對中併購與貿易活動則出現同步下降。報告指出，台灣對中國的貿易比重自2020年的26%降至2024年僅剩20%，同期間併購件數與金額亦明顯縮水，主因在於地緣政治風險升高、政策方向不確定，加上中國內需動能放緩，企業對中國市場的投資心態已趨保守。

除了大型企業積極透過併購強化區域布局，安永聯合會計師事務所也觀察到，中小型與新創企業同樣參與國際併購行列。安永審計服務部營運長黃建澤指出，對於資源相對有限的新創企業來說，策略性併購可說是擴大市場與影響力最快速的手段。特別是在競爭白熱化、市場變動劇烈的條件下，透過鎖定特定技術、新市場或互補資源的併購操作，新創可快速完成從「生存」到「倍速成長」的跳躍。

黃建澤分析，併購具備六大優勢，包括一、快速拓展市場；二、取得關鍵技術或創新產品；三、擴大產品線、達成多元化；四、提升規模經濟，降低營運成本；五、吸引更多投資者，進一步提高估值；六、創造跨技術與跨通路整合的協同效益。

黃建澤提醒，併購策略雖具潛力，但也須謹慎規劃結構、盤點資源與文化整合，才能真正達成成長效益。