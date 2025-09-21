大數字／外資併台企降溫 件數萎縮

2024年外資對台投資明顯降溫，全年併購台灣企業金額僅約1.53億美元，創下近年來新低紀錄，占整體併購市場比重更不到1%。交易件數也由前一年的29件降至20件，顯示國際政經不穩持續影響外資對台動能。

根據《2025台灣併購白皮書》資料指出，若排除兩件台企赴海外上市（SPAC）的大型交易後，實際外資併購台灣企業的金額大幅縮水，整體規模與數量同步探底。反觀台灣企業併購活動熱度不減，全年併購交易總額達162.2億美元、年增81%，為近年來次高水準，主力來自本土金融業整併與企業海外布局。

以台新金（2887）併購新光金、永豐銀併京城銀為代表的大型金融整併案，推升國內併購金額達118.8億美元，占全體併購總額七成以上。此外，台灣企業積極拓展海外市場，2024年共進行46件海外併購，維持歷史高點，中小型案數量增加、總金額成長至30.97億美元，反映出企業主動因應地緣風險、分散市場的行動策略。

白皮書分析，在美國高關稅政策、美中貿易衝突等因素影響下，全球企業傾向「按兵不動、靜觀其變」，對併購與投資採取更為保守策略，也讓外資對台交易明顯減少。

反之，台灣企業則化危機為轉機，善用既有的區域樞紐，深化布局策略，持續在全球市場中爭取成長優勢。報告也指出，隨企業併購經驗成熟、資金動能穩定，併購正成為台灣企業推動第二成長曲線的關鍵方式，展現轉型升級與全球競爭力的企圖心。



