大數字／金控整併額 占整體市場73%
2024年台灣併購市場強勢反彈，全年併購交易總金額達162億美元，較2023年大增81%，為近年來次高紀錄。根據《資誠2025年併購白皮書》統計，這波併購熱潮主要由國內金融業帶頭衝刺，國內併購金額占比高達73%，反映出金控整併潮全面啟動。
台新金（2887）併購新光金、永豐金（2890）收購京城銀行等重大案型，不僅重塑金融版圖，也讓2024年前十大併購案中有四件來自金融業，展現旺盛的投資動能。資誠指出，2024年14家上市金控公司合計帳上現金達新台幣1.5兆元，稅前盈餘更首度突破兆元，充分具備資本實力推動併購。
雖然總件數年減8%、降至121件，但中小型併購案（低於5,000萬美元）仍多達88件，占整體件數七成三。這類案型交易金額合計13.1億美元、年增21%，說明市場雖未全面放量，仍保持高度活躍，特別是中型企業因應競爭壓力與資源整合需求，積極藉由併購擴大經營規模、進軍新市場。
產業分布方面，除金融業外，電子零組件、生技製藥及零售業亦熱中透過併購強化技術與產品線整合。例如IC設計公司神盾併購矽智財公司乾瞻、保瑞吸收泰福生技，都是利用併購打通上下游的策略性操作，併購已成為企業擴張與轉型不可或缺的工具。
