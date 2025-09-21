快訊

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

大數字／金控整併額 占整體市場73%

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

2024年台灣併購市場強勢反彈，全年併購交易總金額達162億美元，較2023年大增81%，為近年來次高紀錄。根據《資誠2025年併購白皮書》統計，這波併購熱潮主要由國內金融業帶頭衝刺，國內併購金額占比高達73%，反映出金控整併潮全面啟動。

台新金（2887）併購新光金、永豐金（2890）收購京城銀行等重大案型，不僅重塑金融版圖，也讓2024年前十大併購案中有四件來自金融業，展現旺盛的投資動能。資誠指出，2024年14家上市金控公司合計帳上現金達新台幣1.5兆元，稅前盈餘更首度突破兆元，充分具備資本實力推動併購。

雖然總件數年減8%、降至121件，但中小型併購案（低於5,000萬美元）仍多達88件，占整體件數七成三。這類案型交易金額合計13.1億美元、年增21%，說明市場雖未全面放量，仍保持高度活躍，特別是中型企業因應競爭壓力與資源整合需求，積極藉由併購擴大經營規模、進軍新市場。

產業分布方面，除金融業外，電子零組件、生技製藥及零售業亦熱中透過併購強化技術與產品線整合。例如IC設計公司神盾併購矽智財公司乾瞻、保瑞吸收泰福生技，都是利用併購打通上下游的策略性操作，併購已成為企業擴張與轉型不可或缺的工具。


延伸閱讀

企業併購潮1／海外併購熱連兩年站高崗 去年共計46件

企業併購潮2／外資併台企降溫 件數萎縮

生技 規模 永豐

延伸閱讀

證交所攜手資誠、中信證赴矽谷 發掘優質企業來台上市

保瑞8月合併營收年減26% 美時減12%

發哥…聯發科（2454）要被輝達併購？專家「別鬧了不可能」：最簡單兩大理由

智慧經營／資誠稅務法律服務營運長段士良 組跨國兵團 精準出擊

相關新聞

漲電價僅增60億收入…童子賢：重啟核二、核三 年省逾千億元

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢昨天表示，政府應該要考慮核能，恢復核能二、三廠運轉，提供相對穩定廉價的電力。

大數字／海外併購熱 連兩年站高崗…去年共計46件

地緣政治風險升高、全球供應鏈加速重組，台灣企業正積極透過海外併購強化營運彈性與區域布局策略。根據《資誠2025年併購白皮...

大數字／外資併台企降溫 件數萎縮

2024年外資對台投資明顯降溫，全年併購台灣企業金額僅約1.53億美元，創下近年來新低紀錄，占整體併購市場比重更不到1%...

大數字／金控整併額 占整體市場73%

2024年台灣併購市場強勢反彈，全年併購交易總金額達162億美元，較2023年大增81%，為近年來次高紀錄。根據《資誠2...

呼應童子賢 李鴻源也喊台灣需要核能

龍應台基金會今天舉辦「台北國際和平論壇」，和碩科技董事長童子賢上午在會場談到能源問題，提出政府應該要考慮核能，恢復核二、...

童子賢：台灣經濟仰賴國際貿易 需穩定安全和平環境

和碩董事長童子賢今天表示，和平是台灣必須面對、深思的課題，台灣經濟仰賴國際貿易，非常需要相對穩定、安全、和平的環境；和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。