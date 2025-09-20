賴清德總統：將推動新自主都更做法 成立自主都更信用保證機制

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

賴清德總統20日指出，未來中央將有別於傳統作法，未來政府將協助民眾，建立自主都更方式；在金融支持上，也將設立自主都更信用保證機制，降低金融機構承貸風險，提升承貸意願。並聚焦在青年政策方面，提出「優先入住社宅」、「租金補貼加碼」、「申請資格放寬」以及「增加補助項目」四大方向。

賴總統今日出席「第七屆危老+都更博覽會」時表示，前總統蔡英文8年任內，年平均經濟成長率3.2%，是亞洲四小龍第一名，也贏過美國、日本、歐盟平均值；股市從8千多點漲到2萬3千多點，漲了155%，有很好的成績。去年下半年到今年全國各行各業的表現也非常不俗，去年經濟成長率是4.84%，今年第一季經濟成長率是5.48%，第二季是8%；股市市值排名全球第九名，與第八名德國差距甚小；外銷也已超越韓國。總體經濟及股市市值成長，失業率下降，這都是大家共同打拚的成果，可見臺灣人民只要團結合作，力量有多麼大。

賴總統指出，台灣雖然土地不大，人口不多，但在國際社會已是深具實力的國家，更重要是要好好照顧人民。因此政府對社會擴大投資不遺餘力，相信人民都有所感受。包括0到6歲國家一起養、長照3.0照顧65歲以上長輩及身心障礙者，可說是看得到、找得到、也用得到。

賴總統進一步指出，政府重視年輕人也重視教育，公私立高中職都免學費，也給予私立大學學費補助。另外，政府也重視年輕人居住問題，補貼公私立大專校院入住學校宿舍學生每學期5,000元，校外租屋學生則可申請租金補貼；還有「TPASS通勤月票2.0」交通補助，以及新青安貸款及社會住宅等政策來照顧年輕人。

賴總統表示，台灣經濟進步、稅收增加，政府就應該要照顧人民，而其中一項就是要有計畫解決都更的種種問題。未來將持續推動都更及危老政策。在擔任行政院長任內推動都更條例的修訂，內容包括中央地方合作成立單一窗口、容積獎勵、稅賦減免、金融支持、簡化行政程序，以及發揮政府公權力等。從1998年都更條例立法以來，截至今年8月底，已經核定發布實施的都市更新案件有1,258件，而從2017年危老條例立法至今，已經核准的危老重建計畫有4,525件。

賴總統說，剛才內政部董建宏次長提到，現在都更方式非常多元。未來政府將協助民眾，建立自主都更方式；在金融支持上，也將設立自主都更信用保證機制，降低金融機構承貸風險，提升承貸意願，這些都是未來新的做法，也希望與各縣市政府合作。

賴總統提到，在青年政策方面，這個月行政院通過「青年婚育租屋協助專案」，並提出「優先入住社宅」、「租金補貼加碼」、「申請資格放寬」以及「增加補助項目」四大方向。其中，在2028年之前將釋出1萬戶社宅做為婚育宅，讓青年朋友穩居、敢婚、願生、樂養。

最後，賴總統強調，未來中央會與地方政府攜手合作，共同推動都更、危老重建政策，改善老舊住宅居住安全，美化都市景觀，給國人更舒適的生活環境。也期盼共同努力，讓台灣都更推動得更順利、更成功。

都更 賴清德 租金補貼

