台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中電廠（中火）新建燃氣機組工程。圖／台電提供
台電台中電廠（中火）新建燃氣機組工程。圖／台電提供

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」；台中電廠（中火）新建燃氣機組4日火災，承攬商、法蘭等零件與興達廠相同，令台中民眾憂心。對此，台電表示，興達火災改善措施將同步展開至中火，並全力配合台中市府依法檢查。

台電表示，台中電廠新建燃氣機組工程因4日電氣室內的變壓器冒煙起火燃燒，至今停工受檢中；台電現正進行興達電廠火災事故調查，研擬精進改善措施，並同步展開至台中新建燃氣機組，將於完成調查報告後對外說明。台中市政府作為台中電廠的地方主管機關，依法啟動相關檢查，台電全力配合。

台電說明，台中電廠運轉工作都與市府密切聯繫並受相關規範管理，台中電廠提供台中市穩定電力，日常工作包括發電運轉、電廠運轉等，都與市府密切聯繫互動，環保排放資訊也24小時全天候連線台中市環保局，各項工作皆依法及市府相關管理規範辦理。

高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供
高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供

台電 中火 台中市 興達電廠

相關新聞

台中人好怕！法蘭墊片消失釀興達爆炸 中火新機組才失火又用同款零件

高雄興達電廠燃氣機組9日爆炸，台電今公布調查結果，坦承法蘭接頭墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」...

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現...

興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，...

都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信...

呼應童子賢 李鴻源也喊台灣需要核能

龍應台基金會今天舉辦「台北國際和平論壇」，和碩科技董事長童子賢上午在會場談到能源問題，提出政府應該要考慮核能，恢復核二、...

童子賢：台灣經濟仰賴國際貿易 需穩定安全和平環境

和碩董事長童子賢今天表示，和平是台灣必須面對、深思的課題，台灣經濟仰賴國際貿易，非常需要相對穩定、安全、和平的環境；和平...

