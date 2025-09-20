快訊

呼應童子賢 李鴻源也喊台灣需要核能

聯合報／ 記者何定照／即時報導
龍應台基金會今天舉辦「台北國際和平論壇」，下午邀日本Ocean Nexus研究中心主任太田義孝與前內政部長李鴻源（左）演講主題。記者何定照／攝影
龍應台基金會今天舉辦「台北國際和平論壇」，和碩科技董事長童子賢上午在會場談到能源問題，提出政府應該要考慮核能，恢復核二、核三運轉；前內政部長李鴻源下午回答問題時，也指出政府不可能不要核電，否則當逾九成能源必須來自煤與燒炭，會不符合目前國際減碳規則，將使許多產業只能出走。

龍應台基金會「台北國際和平論壇」下午邀日本Ocean Nexus研究中心主任太田義孝與前內政部長李鴻源談「沒有和平，何來永續」，李鴻源在回應觀眾以半導體產業為主的台灣，如何讓能源因應半導體所需時，表示以台灣的情況，不可能不要核電。

李鴻源說，如果台灣關掉所有核電，就必須有超過九成能源來自煤和燒炭，但這又不符合國際減碳規則，如此許多產業就只好出走。他總結，如果要半導體產業，就不能不要核電。他認為觀眾的問題不只是問半導體，而是問能源政策

太田義孝則說，從他們研究，強調的是「藍色能源」，也就是海洋能源，同樣希望不要用燃燒的方式，不過相關問題目前還無法解決，需要各界再研究。

太田義孝也在演講中表示，氣候變遷嚴重影響海洋，造成漁業流失，最後受影響最大的是沿海住的人們。尤其以他的研究，由於洋流帶來暖流，對南部影響劇烈，魚類因此遷移到北部，南部漁業環境就受重大影響。他呼籲人們應該對抗氣候變遷。

李鴻源 半導體 童子賢 能源政策

