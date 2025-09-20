快訊

YouTuber東眼山錄美景…遇「Gopro裸男討合照」 山友罵：雙北桃園橫行

超天使浪橘被送進收容所 狂蹭志工不想被關籠「請別離開我好嗎」

MLB／慶幸三分砲發射在克蕭告別戰！大谷翔平「全英文」留言致意

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供
高雄市消防局17日進入電廠進行火調，發現法蘭間沒有墊片。圖／台電提供

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現墊片「消失」，電廠所在地永安的民代得知後認為，台電雖要負起責任，但其主要負責監督，施工主要仍由奇異公司及中鼎公司負責，質疑奇異及中鼎該被查清楚。

鹽田里長柯男烈質疑，台電雖否認墊片使用中國大陸製零件，但奇異、中鼎團隊所使用的設備零件供應商來自韓國、新加坡、澳洲等國，但這些國家有生產這樣的墊片嗎？還是墊片仍舊是由中國生產製造？他認為台電在這次事故中也算是受害者，應該要好好追究奇異及中鼎公司的責任。

台電表示，經查墊片供應商為新加坡公司，至於實際產地是否涉及中國製造，仍在溯源調查中。統包聯盟（奇異公司與中鼎公司）已接獲正式要求，須針對所有管閥、法蘭與墊片全面盤點並提出報告。

不過受電廠爆炸波及的周邊地方居民至今台電仍未談妥賠償，台電預計今晚由副總鄭慶鴻與周邊6里的里長說明事故調查結果，下周二派興達電廠廠長洪貴忠向地方再次說明，而永安居民也提出台電應召開地方說明會讓居民參與。

據地方居民表示，台電在事故發生後，近日已挨家挨戶清查盤點鄰損情況，台電人員也有拍照記錄房屋受損情形，但並未向居民說明該如何賠償、賠償多少，希望屆時地方說明會能面對面講清楚。

據了解，後續賠償責制任可能落到中鼎公司頭上，但居民也十分不滿中鼎公司的態度，認為中鼎公司自從新建電廠工程以來「對地方不聞不問」，無論是施工噪音、施工車輛進出造成的揚塵，都嚴重影響居民居住安寧。

且近期台電啟用緊急備用機組，讓原本沒在運作的燃煤機組再次冒出陣陣煙霧，都令永安居民憂心汙染問題，居民稱過去長期以來都是地方在承受電廠帶來的影響和風險，但近期啟用緊急機組又再次聞得到臭味，希望台電應建立補償機制。

台電目前已排除新2號機2-1號氣渦輪機及新1號機風險，火災事故檢討報告已於昨天提報高雄市政府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

台電火調發現法蘭撐開後，原本夾在中間的「墊片」竟不翼而飛。圖／台電提供
台電火調發現法蘭撐開後，原本夾在中間的「墊片」竟不翼而飛。圖／台電提供

台電 中鼎 興達電廠

延伸閱讀

永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

相關新聞

民生電價將漲 童子賢再籲政府考慮重啟核二、核三

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢，今天在龍應台基金會「2025台北國際...

都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信...

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於...

民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活...

童子賢：台灣經濟仰賴國際貿易 需穩定安全和平環境

和碩董事長童子賢今天表示，和平是台灣必須面對、深思的課題，台灣經濟仰賴國際貿易，非常需要相對穩定、安全、和平的環境；和平...

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

高雄興達電廠9日因天然氣外洩爆炸，台電今公布階段性調查結果，坦承法蘭接頭的墊片是承攬商未使用正確規格法蘭墊片，爆炸後發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。