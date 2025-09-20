童子賢：台灣經濟仰賴國際貿易 需穩定安全和平環境

快訊

中央社／ 台北20日電

和碩董事長童子賢今天表示，和平是台灣必須面對、深思的課題，台灣經濟仰賴國際貿易，非常需要相對穩定、安全、和平的環境；和平需要很有耐心，付出的代價不少，但值得一起努力。

童子賢上午出席2025台北國際和平論壇，他致詞表示，台灣在過去的80年，其實是處在一個相對和平的環境。從1949年以後，經歷許多驚濤駭浪，最後都有驚無險平安度過；但「和平跟繁榮其實不是天上掉下來的」，需要很多人、長時間的努力，還需要智慧、忍耐、善意、包容來灌溉，才有期待和平果實的機會。

他說，國際風雲十分詭譎，對台灣來說是一個很大的挑戰，和平是台灣必須面對、深思的一個課題。從產業面、經濟面來講，台灣的經濟非常仰賴國際貿易，而國際貿易非常依賴相對穩定、安全、和平的國際環境。

童子賢闡述，台灣國際貿易占GDP的比例，遠比美國、日本、德國、南韓都要高，從國家發展的角度來講，有一個和平、安定的國際環境、兩岸環境，才能夠讓經濟茁壯，讓老百姓能夠安居樂業；反過來，台灣處在兩岸或國際關係間，如果是一個不安定的環境，繁榮的經濟發展恐怕都像建築在沙灘上的沙堡一樣，潮水一來可能就會被沖刷，根基就會流失。

他指出，台灣的繁榮跟幸福不是靠著衝突而獲得的，「和平需要很有耐心，付出的代價不少，但是值得我們一起努力」。

童子賢說，今天的論壇主題是民主永續跟對話，民主是人跟人的互相學習如何尊重，學習和平共處；永續是人類對環境、地球、其他生命的尊重。有誠懇的對話可以減少對立，也可以減少衝突，「不但朋友跟朋友要對話，我們也應該嘗試跟競爭對手對話，甚至可以勇敢一點嘗試跟敵人對話」，和平不是一個靜止的狀態，是每天都必須要做出的選擇，每天要做出的努力。

日本 童子賢 董事長

