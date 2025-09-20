影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

高雄興達電廠新2號燃氣機組本月9日晚間發生爆炸，電廠在黑夜中火光竄起引發當地恐慌。台電公司今公布事故調查報告，指事故源頭是未使用正確規格法蘭墊片，在燃料試運轉時，在近300度高溫下，墊片失效，導致天然氣外洩引起火災，而原本的墊片也因為高溫疑似燒毀，台電董事長曾文生表示將等事故發生原因調除出爐後進行相關求償。

台電指出，出事的是新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線，承攬廠商進行法蘭安裝時，未依照正確規範使用合格墊片，成為整起事故的導火線。雖然主發電設備本體並未受損，但燃氣系統一旦出現破口，後果難以想像。

事故發生後，台電與承攬廠商立即展開細部調查，並要求全面檢討改善。除針對新2-2號機進行處理，也同步清查其餘新機組，確認並無相同狀況，為避免再度發生，台電強調將強化墊片安裝的檢驗程序，並在安全措施完備前暫停使用天然氣加熱器。