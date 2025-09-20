影／民生電價將調漲 童子賢：核二、核三延役可解決

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
和碩董事長童子賢上午出席「2025台北和平論壇」。記者蘇健忠／攝影
和碩董事長童子賢上午出席「2025台北和平論壇」。記者蘇健忠／攝影

和碩聯合科技董事長童子賢，上午出席「2025台北和平論壇」致詞。會前受訪談電價調漲，表示政府應該要考慮核能，恢復核二核三運轉，提供相對穩定廉價的電力。

童子賢表示，因為台灣不生產能源，我們還是應該盡量選擇經濟實惠跟不排碳的。雖然政府宣布電價調漲，預計可為台電帶來約60億元收入，但將影響全台約1400萬戶家庭，被質疑形同向民眾加收規費。童子賢認為若讓核二、核三延役，每年可節省1000億至1500億元，遠高於電價調漲效益，強調應以經濟實惠又低碳排的能源作為長遠政策方向。

童子賢隨後談到輝達跟英特爾的合作，認為對輝達來說是一個不錯多元的選擇，台積電在2奈米3奈米目前都還是獨步全球，與其他三星英特爾落差都有好幾年，輝達整體投資是5%應該是改善關係的成分比較大。

電價 調漲 能源 核三 核二 童子賢

