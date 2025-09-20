針對普發1萬現金 運彩公會理事長呼籲民衆助運動做公益

釋昭慧日前呼籲「拒領普發現金」，行政院應增設專戶轉為「國家續命專款」，針對行政院回應，中華民國運彩公會理事長何昱奇表示，運動部剛成立，建議民眾可以買運動彩券，除了有中獎的機會，另一方面還能做公益，同時協助台灣發展體育運動。

何昱奇指出，目前，台灣運動彩券的盈餘狀況還不錯，年年可分配盈餘達到70億元之多。其中10%撥給公益彩券，另外90%則依據運動彩券發行條例，全數投入「運動發展基金」，專供主管機關發展體育運動之用。

釋昭慧日前與公民團體、文化界及學術團體，號召民眾「拒領」1萬元，並呼籲行政院應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，提供設立專戶讓民眾拒領並將1萬元捐入「國家續命專款」。行政院則回應，會審慎研議相關建議的可能性。

何昱奇回顧往事，十年前與釋昭慧法師同場參與過公聽會，當時他極力推動境外訊號納入運動彩券，讓運動產業有更大發展空間，卻因為釋昭慧反對而被擋下。

何昱奇說，若當年能順利推動，今天台灣的運動發展基金可能早已突破每年250億元，創造更多就業機會與社會效益。這正是理想凌駕於民生現實所造成的損失。

對於釋昭慧建議民眾不去領這筆1萬元，何昱奇認為確實是出自一種「捨己為人、留在國庫」的美意。但問題是，法師若真要展現大愛，他更佩服的是：能否拒絕接受信眾供養與善款？倘若做得到，那才是真正令人敬服的胸襟。

何昱奇指出，因為現實是，士農工商的勞動階層，每天為了食衣住行與家庭經濟打拚，才是社會的真實底層。他們領取這1萬元，是對長期稅收與勞動的補償，不該被視為「國庫的小偷」。

何昱奇說，法師修持信仰本無可厚非，但若一昧用清高理想，去規範社會底層的生活選擇，反而可能傷害了廣大民眾。「國家千秋大業，需要務實、需要兼顧弱勢，而不是單一價值的抽離視角」。