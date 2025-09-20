民生電價將漲 童子賢再籲政府考慮重啟核二、核三

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢，今天在龍應台基金會「2025台北國際和平論壇」會場對媒體表示，政府應該要考慮核能，恢復核二、核三運轉，提供相對穩定廉價的電力。

童子賢說，大家對這個問題已經討論多年了。台灣宣稱不缺電，但除了不缺電以外，還需要注重兩個：一個是乾淨的電，一個是經濟實惠的電。電價上漲觸碰到經濟實惠的，自己已經呼籲過很多次，希望「核綠共存」，尤其是最近一兩年才停機的核二、核三。根據台電過去五年公布的數字，其發電成本每度在1.1到1.4元之間，其他的發電方式可能2.5到7、8元，相較便宜許多。如果讓核二、核三來幫忙的話，對台灣的電價會有相當幫助。

童子賢說，台灣是不產能源的國家，能源選項只能選擇比較經濟實惠，或者是不排碳。雖然台灣不產能源，但仍可有相對比較經濟實惠的電力。他覺得這波電價調漲如果造成物價波動，尤其加上最近國際的局勢，我方製造業出口遭受衝擊，對台灣社會是一個很大的壓力。

對於輝達入股英特爾，是否會衝擊到台積電的獨霸地位？童子賢認為沒有那麼嚴重，台積電的體質不是短時間培養出來的，所以它可適應很多不同的客戶，達到良率高，效率高，品質好的表現。目前輝達手上的產品非常多，大部分還是委託台積電，就算有其中一項兩項要跟英特爾合作，也只是一個開始。這個合作案能否造出良率夠好的產品？真正效應可能要三年後才看得到。