都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信用保證機制，來降低金融機構承貸風險；另外，對於全國「興建的私人住宅」設法合作，取得房子供民眾，或是青年使用。

賴清德表示，從1998年都更條例立法，截至今年8月底，已經核定發布實施的都市更新案件有1258件；從2017年危老條例立法至今，已經核准的危老重建計畫已是525件。「這個還不夠」，距離目標還非常遠，但是現在正是時候。

他說，看到今天在場局長的發言，非常感謝，因為每一個縣市政府，包括新北市、台北市，還有桃園市，都有自己一套的做法，而且也已經有很好的成績，都更或是危老，都是目前中央政府要推動的重要政策，中央會跟地方政府攜手合作，然後共同來推動都更，解決老房子居住的問題。

賴清德指出，因為房子久了就危險，房子久了，都市景觀不好，應該給國人一個更舒適的生活空間，經濟進步了，稅收增加了，拿來照顧人民，這是一個大國應該有的作法，其中一項就是要有計畫的來解決都更的種種問題。

賴清德表示，未來中央會特別有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，也會成立自主都更信用保證機制，來降低金融機構承貸風險，提升承貸的意願，「今天有很多金融單位在這裡」，這些都是未來新的做法。

賴清德也說，除了新青安貸款去買房子，除了推動危老都更建房子，未來也希望跟各縣市政府合作，就是全國目前在興建的私人住宅，看怎麼樣合作，能夠取得這個房子，來提供民眾使用，或是青年使用。

賴清德指出，這個月行政院通過了青年婚育租屋協助專案，並且提出優先入住社宅租金補貼加碼、申請資格放寬，以及增加補助項目等4個面向，其中在2028年以前，將釋出1萬戶社宅做婚育宅，讓青年朋友穩居，敢婚、願生養等等目標。