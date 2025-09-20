快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月郭韋綺／高雄即時報導
台電董事長曾文生回應民生電價調漲，他替台電抱屈「價格沒辦法自己決定」。記者劉學聖／攝影
台電董事長曾文生回應民生電價調漲，他替台電抱屈「價格沒辦法自己決定」。記者劉學聖／攝影

經濟部昨天召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起平均電價調漲0.71%，其中民生電價調漲3.12%，產業電價不調整，將影響多達1400萬戶，台電董事長曾文生今被問調漲電價是否是為了「以價制量」，他予以否認，但也表示說，「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」。

曾文生表示，電價調漲並非是「以價制量」用調漲電費來降低整體用電量。他指出，台電調漲電價會被不同角度檢視，台電這幾年在面對這些問題時都虛心向社會大眾說明。不過他也替台電抱屈，認為台電雖然是一家公司，但卻是一家價格沒辦法自己決定的公司。

據台電資料，住宅用戶約1377萬戶，四口之家平均每月用電約700度，每月用電700度以下住宅戶數占整體93%；小商店則約105萬戶，700度以下用戶每月電費大約將增加70元。

經濟部次長賴建信昨受訪指出，民生電價長期低於供電成本，民生電價第一級距為每度1.68元，幾乎是不到台電發電成本的一半，目前住宅平均電價2.77元，遠低於平均售電成本3.8元，因此審議會決議調漲民生電價，而由於產業電價已足額反映成本，因此產業電價不調整。

賴建信表示，此次調整的民生電價部分，大都採用累進電價，前3段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，其中住宅每月用電700度以下，每度調漲0.1元、701度至1000度，每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上則不調整。

電價 調漲 台電 曾文生

延伸閱讀

台電連續兩機組事故 曾文生：9月底前供電有壓力

【重磅快評】氣爆驚人巧合 曾文生政治腦能管好台電？

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

審計報告曝缺工 專業人力不足釀興達電廠爆炸？台電董座曾文生這樣說

相關新聞

民生電價將漲 童子賢再籲政府考慮重啟核二、核三

民生電價下月起調漲，總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩科技董事長童子賢，今天在龍應台基金會「2025台北國際...

都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信...

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於...

民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活...

影／民生電價將調漲 童子賢：核二、核三延役可解決

和碩聯合科技董事長童子賢，上午出席「2025台北和平論壇」致詞。會前受訪談電價調漲，表示政府應該要考慮核能，恢復核二、核...

興達電廠墊片疑雲 台電下通牒：限統包聯盟10月底提完整報告

高雄興達電廠新2號機9日試運轉天然氣外洩釀成火警，台電揭「消失的墊片」是主因，天然氣加熱器法蘭接合面應安裝金屬纏繞墊片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。