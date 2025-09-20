調漲電價 台電董座曾文生委屈：價格無法自己決定

經濟部昨天召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起平均電價調漲0.71%，其中民生電價調漲3.12%，產業電價不調整，將影響多達1400萬戶，台電董事長曾文生今被問調漲電價是否是為了「以價制量」，他予以否認，但也表示說，「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」。

曾文生表示，電價調漲並非是「以價制量」用調漲電費來降低整體用電量。他指出，台電調漲電價會被不同角度檢視，台電這幾年在面對這些問題時都虛心向社會大眾說明。不過他也替台電抱屈，認為台電雖然是一家公司，但卻是一家價格沒辦法自己決定的公司。

據台電資料，住宅用戶約1377萬戶，四口之家平均每月用電約700度，每月用電700度以下住宅戶數占整體93%；小商店則約105萬戶，700度以下用戶每月電費大約將增加70元。

經濟部次長賴建信昨受訪指出，民生電價長期低於供電成本，民生電價第一級距為每度1.68元，幾乎是不到台電發電成本的一半，目前住宅平均電價2.77元，遠低於平均售電成本3.8元，因此審議會決議調漲民生電價，而由於產業電價已足額反映成本，因此產業電價不調整。

賴建信表示，此次調整的民生電價部分，大都採用累進電價，前3段級距電價長期低於供電成本，為反映成本及節約用電，決議微調各級距單價，其中住宅每月用電700度以下，每度調漲0.1元、701度至1000度，每度調漲0.2元、1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元、701度以上則不調整。