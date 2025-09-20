興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於臨時墊片與正式墊片更換環節出現疏失，導致高溫天然氣外洩引發火警，拆卸氣渦輪機發現墊片已無蹤影，「消失的墊片」成追查疑點。

台電表示，依照國際規範，法蘭之間應安裝符合標準的金屬纏繞墊片，材質結構可耐高溫400度以上，不可能在螺栓鎖緊後「燒熔消失」。但消防局火調人員9月10日與17日兩度拆檢螺栓，都未在現場發現墊片。由此判斷，事故發生原因不是墊片燒毀，而是未安裝或安裝錯誤。

台電指出，燃氣機組在7月25日至9月8日使用冷燃料（約40度）天然氣運轉超過200小時，測試正常，顯示當時墊片確實存在。問題可能出在「水壓試驗與盲板拆除後」更換正式墊片的程序，疑似未換上正規零件，或換成不符合規格的墊片。

針對媒體質疑有人為拆卸，台電強調可能性極低。事故發生點距離地面5公尺高，需要搭架才能施工，且要拆20顆螺栓並不容易，更何況事故翌日即有多人進場勘查，墊片若遭刻意拆除，幾乎不可能不被發現。螺栓目前已送交化驗，以確認是否留有墊片材質殘留，並追查墊片來源。

台電透露，供應商為新加坡公司，至於實際產地是否涉及中國製造，仍在溯源調查中。統包聯盟（奇異公司與中鼎公司）已接獲正式要求，須針對所有管閥、法蘭與墊片全面盤點並提出報告。

外界質疑整體墊片品質不一，台電澄清，新1號機、2-1機組及台中電廠同型機組，所使用的墊片皆符合規範，沒有發現相同問題。台電研判，這次屬於「個案施工錯誤」，並非大規模品質瑕疵。

不過，台電也承認過去檢查程序過於依賴承包商的自檢與文件送審，這次事故顯示制度有漏洞，未來將要求必須由台電工程人員「現場見證」墊片更換，確認為正規材質與正確安裝，才允許進入下一階段施工。

台電指出，這次事故集中在GT22天然氣加熱器天井區，燃燒造成的火球雖大，但損傷範圍有限，主機體與其他機組未受重大影響。為安全起見，2號機將在完成全面檢查前暫停使用天然氣加熱器，避免類似情況再發生。

至於1號機，已完成檢查確認安全無虞，並已向高雄市政府申請重啟許可，在重啟前會將所有高溫環節的法蘭與墊片逐一確認。

台電董事長曾文生表示，這起事故造成民眾驚擾，公司深感抱歉，他強調台電不會推卸責任，後續會依合約規範，若確認統包聯盟在施工環節有疏失，將依法提出求償與處分。

曾文生坦言，這次事故暴露了施工監督與安全管制的漏洞，「未來會把溫度變化的影響列入風險點，重新檢視全系統，並加強施工見證與物料管理。」