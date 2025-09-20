電價10月平均調幅0.71% 龔明鑫：影響物價幅度算小

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

經濟部長龔明鑫20日出席總統府全社會防衛韌性「韌性台灣·民主永續」國際論壇，他會前受訪表示，平均電價漲0.71%，影響物價幅度可能只有百分之零點零多，所以影響他認為還是很小，尤其最近全世界燃料價格是在走緩，所以物價也還算平穩，覺得影響還算是小的。

龔明鑫指出，事實上調幅真的蠻小的，總的調幅才約0.71%。那影響物價如果按照主計總處的估算，如果調漲10%，才會影響到百分之0.27個百分點，現在是等於是調漲了，1個百分點都不到，所以可能影響幅度只有零點零多而已，所以影響他認為還是很小。

龔明鑫說，尤其最近全世界燃料價格是在走緩，所以物價也還算平穩，覺得影響還算是小的，他認為這時間點調整電價是恰當的，因為過去幾波漲幅都是產業用電在漲，民間用電和發電成本偏離度已經越來越大，也算適度一點點修正。

經濟部電價費率審議會昨日決議，為使民生電價適度合理化，自10月起微調各級距單價，其中住宅電價平均調漲4.3%，小商家平均調幅0.96%，總計民生電價（住宅+小商家）平均上漲3.12%。整體來看，這波電價（民生+產業）平均調幅0.71%。以四口之家用電估算，每月將因此增加70元電費。

電價 物價 龔明鑫

