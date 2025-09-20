快訊

興達電廠火警事故原因出爐 台電：承攬商施工疏失

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對興達電廠9月9日新2號機2-2號氣渦輪機發生火警，台電今(20)日指出，經查事故原因為承攬商施工疏失 未使用正確規格密封墊片進而引起天然氣洩漏及火災

台電指出，經調查，事故原因為興達新建機組工程承攬廠商在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的密封墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片因遭受近300度高溫影響而失效，進而引起天然氣洩漏及火災。

台電指出，事發後台電工程團隊及承攬廠商隨即投入事故細部調查，針對此次承攬商施工過程疏失，已要求全面檢討改善，除發生事故的新2-2號氣渦輪機，另已全面清查其餘新機組，確認無相同情況，台電後續也將強化法蘭設備墊片安裝檢驗程序。同時，在各項安全強化措施完備前，將暫停使用天然氣加熱器，確保不再發生相同事故。

台電說，此次事故影響範圍主要位於新2號機2-2號氣渦輪機的天然氣加熱器週邊，主發電設備本體並未受損，但仍需進一步詳查。經全面檢視，新2號機2-1號氣渦輪機及新1號機均已確認排除風險，運轉安全無虞。火災事故檢討報告已於19日提報高雄市政府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。

台電 火災 天然氣

相關新聞

民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活...

台電稱承攬商墊片不合規疏失重大 議員批卸責：驗收失職才是關鍵

台電今公布興達電廠新2號機火警調查結果，將事故原因歸咎於承攬商施工疏失，未使用合格密封墊片，引發外界質疑。高雄市議員邱于...

龔明鑫：民生電價適度修正 影響物價算小

經濟部長龔明鑫今天出席總統府全社會防衛韌性「韌性台灣·民主永續」國際論壇，他會前受訪表示，平均電價漲0.71%，影響物價...

都更、危老還不夠 賴清德：興建的私人住宅可合作供民眾、青年使用

賴清德總統上午出席第7屆危老、都更博覽會，致詞時特別指出，未來中央會有別於傳統，就是建立「自主都更」方式，成立自主都更信...

興達電廠調查報告出爐 「消失的墊片」成追查疑點

高雄興達電廠新2號機本月9日天然氣外洩爆炸起火，台電初步調查顯示肇因出在天然氣加熱器後端法蘭接頭的墊片問題，研判事故源於...

民生電價「漲了個寂寞」 無助台電財務又失民心

電價審議委員會拍板，10月起民生電價調漲3.12%，產業用電凍漲，經濟部口中說明的主要原因是，民生電價長期未反映發電成本，讓成本結構更合理，是這一波調整的重點。但電價這一漲，帶來的電費收入連杯水車薪都算不上，經濟部既想反映成本，又怕引起太大民怨，最終只落入「父子騎驢」的窘境。

