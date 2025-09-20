興達電廠火警事故原因出爐 台電：承攬商施工疏失

針對興達電廠9月9日新2號機2-2號氣渦輪機發生火警，台電今(20)日指出，經查事故原因為承攬商施工疏失 未使用正確規格密封墊片進而引起天然氣洩漏及火災。

台電指出，經調查，事故原因為興達新建機組工程承攬廠商在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的密封墊片，9日首度進行熱燃料試運轉時，墊片因遭受近300度高溫影響而失效，進而引起天然氣洩漏及火災。

台電指出，事發後台電工程團隊及承攬廠商隨即投入事故細部調查，針對此次承攬商施工過程疏失，已要求全面檢討改善，除發生事故的新2-2號氣渦輪機，另已全面清查其餘新機組，確認無相同情況，台電後續也將強化法蘭設備墊片安裝檢驗程序。同時，在各項安全強化措施完備前，將暫停使用天然氣加熱器，確保不再發生相同事故。

台電說，此次事故影響範圍主要位於新2號機2-2號氣渦輪機的天然氣加熱器週邊，主發電設備本體並未受損，但仍需進一步詳查。經全面檢視，新2號機2-1號氣渦輪機及新1號機均已確認排除風險，運轉安全無虞。火災事故檢討報告已於19日提報高雄市政府，後續將配合市府同意恢復試運轉作業。