民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今早出席新北市長盃原民傳統射箭賽，會後受訪表示呼籲中央盡速調整能源政策。記者林媛玲／攝影
經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活動時表示，中央對整個能源政策毫無方向，夏天用電量大增卻只會漲電價，直接衝擊商家及小市民，呼籲中央盡速調整能源政策。

侯友宜說，夏天天氣炎熱，用電被載容量常在橘燈，民眾十分擔憂用電情形，中央一直沒有好好思考整個能源政策，能源問題未具體讓民眾清楚，如今再生能源也補不上來，用煤發電對健康不佳，現在在用電量大增之際，卻又來調整電費，直接衝擊就是民生，只要電費一漲，民生物價也跟著漲價，嚴重影響市民生活。

侯友宜表示，他還是期待電費能緩漲盡量緩漲，但既然漲了就須要考慮受到衝擊的店家，及人民在生計上如何做好因應，更重要的大方向是能源政策快速調整，讓電價能夠穩定，讓產業能夠不斷地往前走。

新北市長侯友宜今早出席新北市長盃原民傳統射箭賽，會後受訪表示呼籲中央盡速調整能源政策。記者林媛玲／攝影
用電 電價 侯友宜 能源政策

