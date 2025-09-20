聽新聞
0:00 / 0:00
民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價
經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活動時表示，中央對整個能源政策毫無方向，夏天用電量大增卻只會漲電價，直接衝擊商家及小市民，呼籲中央盡速調整能源政策。
侯友宜說，夏天天氣炎熱，用電被載容量常在橘燈，民眾十分擔憂用電情形，中央一直沒有好好思考整個能源政策，能源問題未具體讓民眾清楚，如今再生能源也補不上來，用煤發電對健康不佳，現在在用電量大增之際，卻又來調整電費，直接衝擊就是民生，只要電費一漲，民生物價也跟著漲價，嚴重影響市民生活。
侯友宜表示，他還是期待電費能緩漲盡量緩漲，但既然漲了就須要考慮受到衝擊的店家，及人民在生計上如何做好因應，更重要的大方向是能源政策快速調整，讓電價能夠穩定，讓產業能夠不斷地往前走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言