民生電價調漲 侯友宜批：中央能源政策不清楚卻只會漲價

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％。新北市長侯友宜今早出席活動時表示，中央對整個能源政策毫無方向，夏天用電量大增卻只會漲電價，直接衝擊商家及小市民，呼籲中央盡速調整能源政策。

侯友宜說，夏天天氣炎熱，用電被載容量常在橘燈，民眾十分擔憂用電情形，中央一直沒有好好思考整個能源政策，能源問題未具體讓民眾清楚，如今再生能源也補不上來，用煤發電對健康不佳，現在在用電量大增之際，卻又來調整電費，直接衝擊就是民生，只要電費一漲，民生物價也跟著漲價，嚴重影響市民生活。