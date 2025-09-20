台電稱承攬商墊片不合規疏失重大 議員批卸責：驗收失職才是關鍵

台電今公布興達電廠新2號機火警調查結果，將事故原因歸咎於承攬商施工疏失，未使用合格密封墊片，引發外界質疑。高雄市議員邱于軒直言，真正主因恐不只是施工問題，台電高層的驗收與趕工壓力才是關鍵，呼籲台電管理階層應正面回應，並全面檢討工安與供電政策。

邱于軒表示，早在上周就接獲內部爆料，事故原因的推論包含三項，機組震動、施工不當及墊片品質問題，其中「墊片品質」才是主因。然而台電新聞稿卻僅指出承攬商未採用正確規格的密封墊片，對外強調是施工疏失，讓人質疑是否刻意淡化問題。

她強調，第一線基層員工早已發現，新一號與二號機組在操作時有「品質明顯落差」，因此才會有員工選擇向外界爆料。但因為面對龐大的電力缺口與上級壓力，現場人員被要求「趕、趕、趕，緊、緊、緊」，根本沒有餘裕停下來做完整檢修。即使反映也未獲重視，高層只求配合經濟部「全力供電」的指示，讓基層敢怒不敢言。

「如果不是這次大爆炸，真相根本不會浮出水面。」邱于軒指出，基層員工在害怕與憤怒之下選擇爆料，是因為他們知道問題不只出在包商，而是整體驗收機制與監督出了漏洞。

她認為，除了對承攬商究責求償，台電也應全面清查奇異公司承包工程的原料品質，並釐清台電管理階層是否在驗收過程中失職。她呼籲，台電高層應出面負責，不能只把責任推給包商。