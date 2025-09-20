快訊

龔明鑫：民生電價適度修正 影響物價算小

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／聯合報系資料照片

經濟部長龔明鑫今天出席總統府全社會防衛韌性「韌性台灣·民主永續」國際論壇，他會前受訪表示，平均電價漲0.71%，影響物價幅度可能只有百分之零點零多，影響算是小。

經濟部昨召開電價審議委員會，拍板電價10月1日起調漲，經濟部次長賴建信表示，由於產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，因此審議會決議，產業電價不調整，但民生電價調漲3.12％，平均電價漲0.71%。

龔明鑫指出，這是電價調幅真的滿小的，影響物價如果按照主計總處估算，要調10％，才會影響到0.27個百分點，現在是調漲一個百分點都不到，可能影響幅度只有百分之零點零多，所以影響還是很小。

龔明鑫說，尤其最近全世界燃料價格是在走緩，所以物價也還算平穩，覺得影響還算是小的，他認為這時間點調整電價是恰當的，因為過去幾波漲幅都是產業用電在漲，民間用電和發電成本偏離度已經越來越大，也算適度一點點修正。

